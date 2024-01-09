Oyun Monitörlerindeki Bulanıklığı Önlemek için Nvidia’dan Yeni Çözüm

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G - Sync Pulsar, oyun monitörlerindeki bulanıklığı önlemek için Nvidia'dan yeni bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. İşte G - Sync Pulsar özellikleri...

Oyun deneyimini artıran etkenlerden biri şüphesiz görüntü kalitesidir. Oyun monitörlerinde meydana gelen bazı hareket bulanıklık problemlerini ortadan kaldırmak için uygulanan yöntemlerden biri yenileme süresinin hızlandırılması ve tepki süresinin düşürülmesi şeklindedir. Bunun dışında yeni bir teknoloji olan G – Sync Pulsar, oyun monitörlerindeki bulanıklığı önlemek için Nvidia tarafından geliştirildi. İşte yeni çözümün detayları…

Oyun Monitörlerindeki Bulanıklığı Önlemek için Nvidia’dan G – Sync Pulsar Çözümü

Oyun monitörlerindeki hareket bulanıklığı genellikle pikseller arası geçişlerin yeterince hızlı olmamasından kaynaklanıyor. Monitör geliştiricileri bu sorunun üstesinden gelebilmek için yüksek yenileme hızı ile birlikte düşük tepki süresi sağlayan teknolojiler üretmeye çalışıyor. Nvidia ise bu hareket bulanıklığı sorununa farklı bir bakış açısını ile yaklaşıp, çözüm olarak G – Sync Pulsar teknolojisini geliştirdi.

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Bahse konu yeni teknolojinin tanıtımını yapan Nvidia, çok yönlü bir hareket bulanıklığı giderme teknolojisi için birkaç yeniliği bir araya getirmiş durumda. G – Sync Pulsar teknolojisi, farklı yenileme hızı teknolojileri ile çalışan gelişmiş bir strobing etkisi sunmayı amaçlamakta. Şirketin açıklamasında belirttiği üzere G – Sync Pulsar, VRR oyun monitörü teknolojisinin yeni ve daha gelişmiş bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Bahse konu yeni teknoloji temel anlamda iki özelliği barındırıyor; Adaptive Overdrive ve Pulse Modulation.

G – Sync Pulsar Teknolojisi Özellikleri

G-Sync Pulsar teknolojisinin temellerini oluşturan iki ana özellikten biri olan Adaptive Overdrive piksellerin renkler arası geçiş hızını ayarlamaya yarıyor. Anacak burada önemli bir nokta var; bu ayarlanan hızın, teknolojinin kullanıldığı monitörün hız aralığına uyması gerekmekte. Yeni teknolojinin temel özelliklerinden bir diğeri olan Pulse Modulation ise parlaklığı ve arka ışığın süresini kontrol altında tutmaya yarıyor. Bu teknoloji sayesinde oyun monitörlerinde meydana gelen hareket bulanıklığı problemi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Markadan gelen açıklamaya göre Pulsar teknolojisi hareket bulanıklığı giderme konusunda yenileme hızından 4 kat daha fazla bir etkiye sahip. Nvidia G-SYNC Pulsar teknolojisi yakında yeni piyasaya sürülecek olan yeni ürünlerde karşımıza çıkacak. Örneğin; ASUS ROG Swift PG27 Serisi gibi. Söz konusu ekranlarda 1000 Hz netlik olacağı söylenmekte. Bunun yanı sıra şu an söz konusu teknolojiyi destekleyen 24 adet kadar monitör bulunmakta. Yani bahse konu teknolojinin kullanılabilmesi için monitörün bu özelliği destekleyebilmesi gerekmekte.