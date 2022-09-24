Oyun Oynayabileceğiniz En İyi Bulut Oyun Sistemleri

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok teknolojik gelişme bizi karşılıyor. Özellikle bilgisayar ve internet alanında birçok yenilik bizlere sunuldu. Bunlardan en dikkat çeken ise bulut sistemleri oldu. Bugünkü yazımızda sizlere sorunsuz bir oyun deneyimi sunan bulut oyun sistemlerinde tercih edebileceğiniz seçenekleri sunacağız.

Bulut sistemleri yeni yeni yaygın olarak kullanılmaya başlansa da, özellikle ülkemizde çok fazla tercih edilmiyor. Bunun en büyük nedeni ise ülkemizde içerisinde sağlıklı bir internet kullanımın mevcut olmamasıdır. Özellikle ülkemizde yaşanan bağlantı problemleri ve ping sorunu, oyunseverlerin bu sistemi kullanırken ön yargılı yaklaşmasına neden oluyor.

Pandemi ile beraber ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar maalesef bilgisayar donanım parçalarında da yaşandı. Hal böyle oyunca oyunseverler bilgisayarlarını bir üst seviyeye çıkartmadı. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları yeni bir sistem alırken veya parça alırken insanların karşısına büyük bir engel olarak çıkıyor. Bu gibi durumlarda insanların yardımına ise bulut oyun hizmetleri koşuyor. Bilgisayar ekipmanınız ne olursa olsun, iyi bir internet hizmetiniz varsa bulut hizmetleri içerisinde dilediğinizi oyunu oynayabilirsiniz.

Cloud Gaming Nedir?

Bulut tabanlı oyun servisleri olarak bilinen Cloud Gaming, dilediğinizin oyunları yeterli ekipmanlarınız olmamasına rağmen sadece internet bağlantısı ile oynamanıza olanak sağlıyor. Bilgisayar, televizyon, telefon ve tablet gibi bir cihaz üzerinden servislerden birine bağlanıyorsunuz. Servis sağlayıcı oluşumun kurmuş olduğu sunucular üzerinden sizde olmayan konsollardan veri alarak istediğiniz oyunu oynuyorsunuz.

Cloud Gaming sisteminden yararlanmak istiyorsanız, ortalama olarak en düşük internet hızınızın 10 Mbps olması ve bağlantının kopmaması gerekiyor.

Nvidia GeForce Now

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia’nın bir hizmeti olan Nvidia GeForce Now, yakın tarihten itibaren ülkemizde de faaliyet göstermeye başladı. Nvidia, ilk olarak 3 aylık bir deneme üyeliği sunuyor. Bu üyelikte herhangi bir ücret ödeme zorunda kalmadan bu hizmeti deneyimleyebiliyorsunuz. Ancak 3 aylık deneme süresi boyunca her ay 1 saatlik bir oyun deneyimi fırsatı sunuluyor. Bu teklifi aştığınız takdirde ekstra ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Nvidia; Windows, macOS, iOS, Android ve Nvidia Shield cihazları destekleyerek kullanıcılara oldukça geniş bir platform yelpazesi sunuyor. Ayrıca denemesi süresi boyunca istediğiniz beklentiyi alamadığınız takdirde istediğiniz zaman üyeliği iptal etme hakkınız bulunuyor.

Microsoft xCloud

Xbox Ultimate Game Pass, xCloud ile beraber kullanıcılarına 200’den fazla oyun sunuyor. Özellikle bu oyunlar içerisinde çok fazla mobil oyun yer alıyor. Hem uygun fiyatı hem de içerisinde birçok ücretsiz oyun sayesinde oyunseverler tarafından oldukça popüler durumda yer alıyor.

Şu an için sadece Android içerisinde yer alan bu hizmet, kısa zaman içerisinde tüm işletim sistemlerine uygun bir şekilde piyasaya sürülecek. Şu an için sadece mobil oyunlar için kullanılan bu hizmet, 720p görüntü kalitesiyle yayın sağlayabiliyor.

Vortex

Vortex, Android 5 ve üzeri versiyonlarda hizmet veren ve sadece mobil oyunlara odaklanan bir bulut hizmettir. Vortex, Windows ve macOS platformlarda da kullanılabiliyor. İşleyiş basit: 3 abonelik seçeneğinden birini seçiyorsunuz. Seçimlerden biri 78, diğer ikisi 170 oyun sunuyor. Bu hizmeti kullanmak için maalesef oyunlara önceden sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca şu an için Türkiye’ye özel bir fiyat listesi bulunmadığı için fiyatları ortalamanın biraz üstünde görünebilir.

PlayStation Now

Cloud Gaming hizmetini ülkemizde ilk veren şirketlerden birisi olan PlayStation Now, ülkemizde kullanımı açısından en basit ve en kolay bulut oyun hizmetidir. Hem bilgisayarınız üzerinden hem de PlayStation 4 üzerinden erişim sağlayabileceğiniz bu hizmet, kullanıcılarına tam 800’den fazla oyun sunuyor. Ayrıca bu oyunların içerisinde hem PS2 hem de PS3 oyunları yer alıyor. 7 gün boyunca ücretsiz bir deneme süresi bulunan bu hizmette, verim aldıktan sonra ücretli aboneliğe geçmeyi tercih edebilirsiniz.

Google Stadia

Cloud Gaming hizmetlerinin dünyada en fazla kullanıcıyı barındıran hizmeti olan Google Stadia, 4K HDR 60 fps görüntü ve 5.1 surround ses sağlıyor. Ayrıca her hafta güncellenen oyunları ile beraber oyun sayısınız artış gösteriyor. Google Stadia, hem ücretsiz hem de satın alınabilecek yüzlerce oyun sunuyor. Hem çok kolay bir arayüzü olan hem de oldukça fazla oyun seçeneği sunan bu hizmet, tüm dünya üzerinde oyunseverlerin gözdesi durumunda.