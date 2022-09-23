YouTube’a Nasıl Video Yüklenir?

YouTube’a birkaç kolay adımda video yükleyebilirsiniz. Bilgisayardan veya mobil cihazdan video yüklemek için aşağıdaki talimatları uygulamanız gerekir:
Ayrıca bkz: 10 dakikadan kısa sürede YouTube kanalı nasıl açılır
YouTube Studio’da Video Yükleme (Bilgisayar)
- YouTube Studio’da oturum açın.
- Sağ üst köşeden Oluştur ardından Video Yükle’yi tıklayın.
- Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.
Not: Tek seferde en çok 15 video yükleyebilirsiniz. Video ayrıntılarını düzenlemek için her dosyanın yanında bulunan Düzenle’yi tıklamanız gerekir.
YouTube’a Android veya iOS Telefondan Video Yükleme
- YouTube uygulamasını açın.
- “Oluştur” ardından Video Yükle’ye dokunun.
- Yüklemek istediğiniz dosyayı seçip Sonraki’ye dokunun.
- Videonuz 60 saniyeyi aşmıyorsa ve kare veya dikey en boy oranına sahipse kısa video olarak yüklenir.
- (İsteğe bağlı) Videonuz 60 saniyeyi aşmıyorsa ve kare veya dikey en boy oranına sahipse videonuzu kırpıp kısa video olarak yüklemek için “Kısa video olarak düzenle”ye dokunabilirsiniz.
Not: Ayarlarınızı seçmeden önce yükleme deneyimini kapatırsanız videonuz, İçerikler sayfasında taslak olarak kaydedilir.
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