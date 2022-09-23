YouTube’a Nasıl Video Yüklenir?

YouTube’a birkaç kolay adımda video yükleyebilirsiniz. Bilgisayardan veya mobil cihazdan video yüklemek için aşağıdaki talimatları uygulamanız gerekir:

Ayrıca bkz: 10 dakikadan kısa sürede YouTube kanalı nasıl açılır

YouTube Studio’da Video Yükleme (Bilgisayar)

YouTube Studio’da oturum açın. Sağ üst köşeden Oluştur ardından Video Yükle’yi tıklayın. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.

Not: Tek seferde en çok 15 video yükleyebilirsiniz. Video ayrıntılarını düzenlemek için her dosyanın yanında bulunan Düzenle’yi tıklamanız gerekir.

YouTube’a Android veya iOS Telefondan Video Yükleme

YouTube uygulamasını açın. “Oluştur” ardından Video Yükle’ye dokunun. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçip Sonraki’ye dokunun. Videonuz 60 saniyeyi aşmıyorsa ve kare veya dikey en boy oranına sahipse kısa video olarak yüklenir. (İsteğe bağlı) Videonuz 60 saniyeyi aşmıyorsa ve kare veya dikey en boy oranına sahipse videonuzu kırpıp kısa video olarak yüklemek için “Kısa video olarak düzenle”ye dokunabilirsiniz.

Not: Ayarlarınızı seçmeden önce yükleme deneyimini kapatırsanız videonuz, İçerikler sayfasında taslak olarak kaydedilir.