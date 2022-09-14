YouTube Reklam Sayısı Artıyor!

Günümüzün en çok kullanılan içerik üretme platformlarından biri olan YouTube kurulduğu tarihten itibaren günümüze oldukça başarılı bir çıkış yakalamış durumda. Özellikle bu platformu iş için kullanan kişiler için oldukça iyi bir gelir kapısı olarak görülüyor.

Fakat son yıllarda şirket ücretli abonelik hizmetini kullanıcılarına sunmak için birçok yol denemekte. Bu yollardan biri de Premium aboneliği olan kişilerin videolarda reklam ile karşılaşmamasını sağlamak.

Birçok şirket gibi YouTube ücretli abonelik hizmetine oldukça fazla yatırım yapmakta. YouTube’nin kullanıcıları çoğunlukla ücretsiz olan paketini tercih etmekte.

YouTube, şu anda Premium aboneliğe sahip olmayan kullanıcılarına ilk olarak 5 saniyeyi geçmeyen 1 reklam kullanıyordu. Ancak şu anda kullanıcılar bir video izlemek için, 10 saniyeleri geçen 2 reklam izlemek zorunda.

YouTube Premium Abonelik Fiyatları

Yıllık: 152.99 TL

Aylık: 16.99 TL

Aile: 25.99 TL

Öğrenci 9.99 TL

Alınan son bilgilere göre şirket, premium aboneliğe teşvik için oldukça can sıkıcı bir yol izleyecek. YouTube, ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya 5 reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bu haberden sonra ücretsiz abonelik kullanan kullanıcılar bu duruma oldukça fazla tepki gösterdi. YouTube reklamların nasıl olacağı konusunda alınan bilgilere göre reklamlar 5 ile 30 saniyeler arası değişkenlik gösterecek. Arka arkaya 5 reklamda her bir reklamın uzunluğu 6 saniye olacak.

YouTube İle Artık Alışveriş Yapmak Mümkün!