YouTube İle Artık Alışveriş Yapmak Mümkün!

Günümüzün en popüler video izleme platformu olan YouTube, Shopify ile anlaşma sağladığı duyurdu. Bu anlaşma ile beraber artık YouTube videoları izlerken alışveriş yapmak mümkün hale geldi.

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle beraber e-ticaret önemli bir konuma sahip oldu. Bu e-ticaret furyası hemen hemen tüm sosyal medya hesaplarına gelmeye başladı. Instagram’ın ardından YouTube’da e-ticaret için adım attı. YouTube, Shopify ile yaptığı anlaşma ile kullanıcılar videolar izlerken alışveriş yapabilecek.

YouTube içerisinde birçok içerik üreticisi yer alıyor. Bu içerik üreticileri ürünlerin linkleri paylaşarak takipçilerinin alışverişlerine yardımcı oluyordu. Yeni anlaşma ile beraber bu durum çok daha kolay hale geldi.

Perakende satıcıların kullandığı e-ticaret hizmet sistemi Shopify, içerik üreticilerinin ürünlerini direkt YouTube üzerinden satmasına imkan sağlayacak. Böylece içerik üreticileri ürünlerin linkleri açıklama veya yorum kısmına bağlantı olarak eklemek zorunda kalmayacak. Bu anlaşma ile beraber mağazada yer alan ürünleri YouTube’dan ayrılmadan kontrol edip, satın alabileceksiniz.

Şu an için sadece ABD’de test edilen yeni özellik, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için gelecek. Ayrıca bu özellik sadece YouTube videolarında değil, YouTube canlı yayınlarında da uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

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