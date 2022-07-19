Instagram Kredi Kartı Alışveriş Dönemi Başlıyor!

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan getirdiği özellik ile yeni bir devir açmayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre Instagram kredi kartı alışveriş dönemini başlatacağını açıkladı. Özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler oldukça artmıştı.

Buna göre platform üzerindeki sayfalarda sergilenen ürünleri, mesajlaşma kısmından detaylı bilgileri alarak kredi kartı üzerinden sipariş verebileceksiniz. Instagram kredi kartı alışveriş dönemini başlatması kullanıcılar tarafından oldukça beklenen bir güncellemeydi.

Şu anda birçok işletme sosyal medyada müşterileri ile DM üzerinden iletişime geçiyor. Fakat müşteri ürünü satın almak istediğinde satıcı ya kendi sitesine yönlendirme yapıyor ya da trendyol gibi sitelere yönlendirme yapmak zorunda kalıyordu.

Yeni gelecek güncelleme ile artık müşteriler özel olarak düzenlenmiş bölüme giderek satın almak istediği ürün için farklı bir linke gitmeden DM üzerinden bilgilerini girerek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra iade veya kargo takiplerini de DM üzerinden yapabilecekler. Ekstra olarak müşteri hizmetlerini de bu platform üzerinden yapabilecekler.

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