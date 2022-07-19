Ana SayfaSosyal MedyaInstagram Kredi Kartı Alışveriş Dönemi Başlıyor!

Instagram Kredi Kartı Alışveriş Dönemi Başlıyor!

Instagram DM üzerinden alışveriş yapılabilmesi için yeni özellikler getireceğini duyurdu. Bu sayede platform aktif bir pazar yeri olacak.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Instagram Kredi Kartı

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan getirdiği özellik ile yeni bir devir açmayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre Instagram kredi kartı alışveriş dönemini başlatacağını açıkladı. Özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler oldukça artmıştı.

Buna göre platform üzerindeki sayfalarda sergilenen ürünleri, mesajlaşma kısmından detaylı bilgileri alarak kredi kartı üzerinden sipariş verebileceksiniz. Instagram kredi kartı alışveriş dönemini başlatması kullanıcılar tarafından oldukça beklenen bir güncellemeydi.

Şu anda birçok işletme sosyal medyada müşterileri ile DM üzerinden iletişime geçiyor. Fakat müşteri ürünü satın almak istediğinde satıcı ya kendi sitesine yönlendirme yapıyor ya da trendyol gibi sitelere yönlendirme yapmak zorunda kalıyordu.

instagram dm kredi kartı

Yeni gelecek güncelleme ile artık müşteriler özel olarak düzenlenmiş bölüme giderek satın almak istediği ürün için farklı bir linke gitmeden DM üzerinden bilgilerini girerek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra iade veya kargo takiplerini de DM üzerinden yapabilecekler. Ekstra olarak müşteri hizmetlerini de bu platform üzerinden yapabilecekler.

Ayrıca bkz: Instagram Gizli Hesap Görme Yolları 2022!

-- Reklam --
Önceki İçerikBoşluk Kopyalama Nasıl Yapılır?
Sonraki İçerikOppo, İki Yeni Tablet Tanıtmaya Hazırlanıyor

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.