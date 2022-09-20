YouTube Reklam Gelirlerinin Adresi Shorts!

Günümüzün en popüler içerik izleme platformu olan YouTube, gelirlerin artık Shorts üzerinde toplanacağını açıkladı.

Bugün düzenlenen YouTube etkinliği ile beraber birçok yeni özellik ve dinamik bizlere sunuldu. Bunlardan en fazla dikkat çekenlerin başında ise Shorts videolarına gelen yeni özellik oldu. Artık YouTube içerik üreticileri Shorts videolarında gelir elde edebilecekler.

TikTok pandemi ile beraber muhteşem bir yükseliş gösterdi. Özellikle gelir açısından piyasada var olan birçok platformdan daha fazlasını verdi. Bu yüzden ülkemiz başta olmak üzere kullanıcı sayısı her geçen gün artış gösterdi. YouTube yeni stratejiler geliştirerek, TikTok uygulamasının önene geçmeyi planlıyor. Bugün açıkladığı yeni özellik ile beraber de TikTok’a büyük bir darbe vuracağa benziyor.

2023’ün ilk günlerde devreye girecek olan özellikle beraber içerik üreticileri Shorts videoları üzerinden reklam geliri elde edebilecek. Ayrıca YouTube, açıklamış olduğu yeni ortaklık sistemi ile beraber dünyada ilk kez gelir paylaşımı yapan platform olacak.

Yapılan açıklamalara göre, YouTube içerik üreticileri 90 gün içerisinde YouTube Shorts üzerinde 10 milyon görüntüleme aldığı zaman gelir sağlama için başvuru gerçekleştirebilecek. Bu gelir ise Shorts videoları arasında gezerken çıkan reklamlar sayesinde gerçekleşecek. Bu reklamlardan elde edilen gelir bir havuzda toplanacak. İçerik üreticilerinin izlenme sürelerine ve görüntülenme sayısına bağlı olarak bölüştürülecek. Kesinti ise %45 oranında olacak.

YouTube Video Sayfasında Köklü Değişiklik!