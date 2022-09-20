Ana SayfaSosyal MedyaYouTube Reklam Gelirlerinin Adresi Shorts!

YouTube Reklam Gelirlerinin Adresi Shorts!

2023'ün ilk günlerde devreye girecek olan özellikle beraber içerik üreticileri Shorts videoları üzerinden reklam geliri elde edebilecek. Ayrıca YouTube, açıklamış olduğu yeni ortaklık sistemi ile beraber dünyada ilk kez gelir paylaşımı yapan platform olacak.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
youtube premium abonelik

Mercedes-Benz, şimdiye kadarki en uzun menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı: eActros LongHaul

Mercedes-Benz Trucks, bu hafta sonu IAA'da henüz en uzun menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı: Eactros Longhaul. Mercedes-Benz...

Günümüzün en popüler içerik izleme platformu olan YouTube, gelirlerin artık Shorts üzerinde toplanacağını açıkladı.

Bugün düzenlenen YouTube etkinliği ile beraber birçok yeni özellik ve dinamik bizlere sunuldu. Bunlardan en fazla dikkat çekenlerin başında ise Shorts videolarına gelen yeni özellik oldu. Artık YouTube içerik üreticileri Shorts videolarında gelir elde edebilecekler.

TikTok pandemi ile beraber muhteşem bir yükseliş gösterdi. Özellikle gelir açısından piyasada var olan birçok platformdan daha fazlasını verdi. Bu yüzden ülkemiz başta olmak üzere kullanıcı sayısı her geçen gün artış gösterdi. YouTube yeni stratejiler geliştirerek, TikTok uygulamasının önene geçmeyi planlıyor. Bugün açıkladığı yeni özellik ile beraber de TikTok’a büyük bir darbe vuracağa benziyor.

youtube shorts

2023’ün ilk günlerde devreye girecek olan özellikle beraber içerik üreticileri Shorts videoları üzerinden reklam geliri elde edebilecek. Ayrıca YouTube, açıklamış olduğu yeni ortaklık sistemi ile beraber dünyada ilk kez gelir paylaşımı yapan platform olacak.

Yapılan açıklamalara göre, YouTube içerik üreticileri 90 gün içerisinde YouTube Shorts üzerinde 10 milyon görüntüleme aldığı zaman gelir sağlama için başvuru gerçekleştirebilecek. Bu gelir ise Shorts videoları arasında gezerken çıkan reklamlar sayesinde gerçekleşecek. Bu reklamlardan elde edilen gelir bir havuzda toplanacak. İçerik üreticilerinin izlenme sürelerine ve görüntülenme sayısına bağlı olarak bölüştürülecek. Kesinti ise %45 oranında olacak.

YouTube Video Sayfasında Köklü Değişiklik!

-- Reklam --

Bir TikTok Hashtagi Kendi Uygulama Özelliğine Kavuştu

Salı günü TikTok, kitapları tartışmaya odaklanan bir hashtag ve TikTok topluluğu olan #BookTok'a adanmış yeni bir özellik başlattı. Yeni...
Önceki İçerikMercedes-Benz, şimdiye kadarki en uzun menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı: eActros LongHaul

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.