YouTube Video Sayfasında Köklü Değişiklik!

Günümüzün en büyük video izleme platformu olan YouTube, video sayfasının tasarımında köklü değişikliğe gitme kararı aldı.

YouTube bir süre önce arayüzünde belli değişiklikler yapmıştı. Kısa bir sürenin ardından tasarımsal olarak yeni düzenini video sayfasında yapmayı planlıyor. Yeni gelecek olan video sayfasındaki değişiklik ile beraber “Ambiyans Modu” bizleri bekliyor olacak. Bu mod sayesinde video içeriğine uygun renkler arka planda olacak. Böylece daha güzel bir renk uyumu ortaya çıkacak.

Bununla beraber video altında yer alan butonların şeklinde de değişiklik olacak. Yeni düzenleme ile beraber bu butonlar hap şeklinde olacak. Ayrıca alta görünen yorumlar kısmın izleyenlere görünen kısmında en çok beğeni alan yorum yer alacak.

Yeni tasarım ile beraber kanalın adı, videonun başlığı ile beğenme/beğenmeme gibi etkileşimde bulunulabilir butonların arasında yer alacak. Alt kısımda ise en çok beğeni alan yani en popüler yorum yer alacak.

Güncelleme tüm cihazlara uyumlu bir şekilde gelecek ve hem koyu modda hem de açık modda sorunsuz bir şekilde çalışacak. Yeni YouTube video sayfası eskisinden daha şık olacağa benziyor. YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni güncelleme birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılara gelecek.

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