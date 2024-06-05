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Adjust’ın yaptığı analiz neticesinde global çapta oyun geliri açıklandı ve yarısı mobil oyunlardan geldi. 2023 yılında oyun sektörüne ilişkin verileri açıklayan veri analiz aracı Adjust, oyun pazarındaki toplam gelirinin yüzde 49’luk kısmının yani 90,4 milyar doların mobil oyunlardan geldiğini belirtti. Böylece, oyun sektöründeki gelirde mobil oyunların payı yüzde 49’a yükselmiş oldu.

Oyun Sektöründeki Gelirde Mobil Oyunların Payı Yüzde 49’a Yükseldi

Akıllı telefonların bu denli gelişmesi mobil oyun sektörünü de canlandırdı. Sektör her yıl biraz daha büyüme kaydediyor. Adjust tarafından açıklanan 2023 verilerine göre de küresel çapta oyun sektöründe elde edilen gelirin neredeyse yarısı (yüzde 49) mobil oyunlardan geldi.

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2023 yılında global oyun piyasasında elde edilen toplam gelir 184,48 milyar dolar civarında oldu. Bunun yüzde 49’luk kısmı olan 90,4 milyar dolar da mobil oyunlardan kazanıldı. Ocak 2023 ile Ocak 2024 arasındaki döneme ilişkin yayınlanan 2024 Mobil Uygulama Trendleri raporuna göre oyun içi gelirlerin bir önceki döneme göre yüzde 6’lık bir artış yaşadığı, tüketici harcamalarında ise yüzde 2’lik bir azalma kaydedildiği gözlenmiş durumda. Oyun içi tüketici harcamaları bahse konu dönemde 107 milyar dolar seviyesine gerçekleşmiş.

Bahse konu raporda yer aldığı üzere en çok tüketici harcaması yapılan uygulama sırasıyla; Candy Crush Saga, Honor of Kings, Roblox, Royal Match ve Coin Master şeklinde. Adjust’ın aktardığı bilgilere göre oyun içi reklam harcamaları, 2024 yılında 103 milyar dolar seviyesine ve 2025 yılında da 131 milyar dolar seviyesine çıkabilir.

En Çok İndirilen Mobil Oyun Hangisi Oldu?

Raporda yer alan bir başka bilgi de mobil oyun yüklemeleri ve oturum süreleri. Buna göre global çapta mobil oyun yüklemeleri yüzde 2 oranında; mobil oyun oturumları ise yüzde 7 oranında düşüş yaşadı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yılın 3.çeyreğinde mobil oyun yüklemeleri 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış yaşadı. Bu kapsamda en yüksek artış oranları Latin Amerika’da yüzde 19, EMEA bölgesinde yüzde 12, Kuzey Amerika’da yüzde 6 ve Asya – Pasifik bölgesinde yüzde 3 şeklinde gerçekleşti.

Adjust’ın raporunda yer aldığı üzere 2023 yılında en çok indirilen mobil uygulama – oyun kategorisinde ilk sırayı Subway Surfers aldı. En çok indirilen sıralaması Free Fire, Roblox, Ludo King ve Candy Crush Saga şeklinde devam etti. Bahse konu periyotta aksiyon oyunları yüzde 18, puzzle ile hyper casual oyunlarsa yüzde 14’lük oranla en çok tercih edilen oyun türleri oldular.