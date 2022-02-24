Oyun Stüdyoları Ukrayna’ya Yardım İstiyor!

STALKER serisinin arkasındaki stüdyo olan Ukraynalı geliştirici GSC Game World; ülkesinin silahlı kuvvetlerine halk desteği istiyor. Merkezi Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan şirket; Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ülkemiz patlama ve silah sesleri ile uyandı; ancak güçlü olduğu için özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmaya hazır. Gelecek meçhul, ancak en iyisini umuyoruz; silahlı kuvvetlerimizden ve Ukrayna’ya olan inancımızdan her zaman eminiz.” dedi.

Oyun endüstrisinin diğer üyelerine mesajını paylaşma çağrısının yanı sıra; GSC Game World, ülkenin silahlı kuvvetlerini destekleme amaçlı özel bir Ukrayna banka hesabının ayrıntılarını yayınladı. “UA843000010000000047330992708” etiketli banka hesabı, Ukrayna Ulusal Bankası’nın web sitesine göre ABD doları, euro, İngiliz sterlini ve Ukrayna Grivnası dahil olmak üzere birden fazla para birimi biçimini kabul ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, ülkenin Rusya’nın uzun zamandır kendi gücüne tehdit olarak gördüğü NATO’ya katılma isteğinden kaynaklanıyor. 24 Şubat 2022 sabahının erken saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; ülke içindeki hem Ukraynalı hem de Rus vatandaşlarını “soykırımdan” korumak için Ukrayna içinde “özel bir askeri operasyon” emri verdi. Batılı ülkeler daha sonra Ukrayna içindeki herhangi bir soykırım iddiasını Rus propagandası olarak etiketlediler.

Ukrayna’nın içinde, silahlı kuvvetler Rusya’nın işgaline karşı savaşıyor. 1991’de çökmeden önce SSCB’nin bir parçası olan Ukrayna‘daki birçok şehri Rus bombalamalarının ardından; Rus birlikleri; tankları ve helikopterleri ülkeye girdi. Ukrayna ordusu, Harkov kenti yakınlarında dört Rus tankını imha ettiğini ve 50 askeri öldürdüğünü iddia etti.

Rusya’nın işgaline yanıt olarak, ABD ve diğer NATO müttefikleri ülkeye karşı sert mali yaptırımlar uyguluyorlar; ancak ABD Ukrayna’da savaşmak için asker göndermeyecek. ABD Başkanı Joe Biden, “Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur ve ABD ile Müttefikleri ve ortakları birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir” dedi.