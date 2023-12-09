Oyun Telefonu ROG Phone 8 24 GB RAM ile Geliyor

Asus yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ROG Phone 8’in yakında çıkacağını duyurdu. Şirket bu güçlü oyuncu telefonunun resmi tanıtımını yakında yapacak. Oyuncu telefonları arasında markanın en güçlü telefonlarından biri olacak olan oyun telefonu ROG Phone 8 Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini barındırıyor. İşte detaylar…

Oyun Telefonu ROG Phone 8 Yakında Çıkıyor

Ürettiği bilgisayar ve telefonlar ile piyasanın güçlü aktörlerinden olan Asus, yeni oyuncu telefonları ile gündemde. Asus ROG Phone 7 serisini 2023 Nisan ayında piyasaya çıkarmıştı. Şimdi de ROG Phone 8’in yakında geleceğini duyurdu. Henüz resmi tanıtım yapılmamış olsa da ROG Phone 8 hakkında pek çok özellikten haberdarız. Cihazın önemli özelliklerinden biraz bahsedelim…

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Oyuncu telefonlarının amiral gemisi olacağı düşünülen Asus ROG Phone 8 serisi Snapdragon 8 Gen 3 chipset barındırıyor. Ki bu cihazın oldukça güçlü olduğunun bir kanıtı. Cihaz hakkında bilinen özelliklerden, 24 GB RAM’e sahip olması da tıpkı yonga seti gibi kesinleşmiş bilgilerden. Rog Phone 8 serisinin bir üyesinin Geekbench ile Çin’in 3C sertifika platformunda listelenmesi bahse konu bilgilerden emin olunmasını sağladı. Ayrıca cihaz Bluetooth SIG’den de onay almış durumda. Yani Asus Rog Phone 8’leri raflarda görmeye az kaldı gibi görünüyor.

Asus ROG Phone 8 Android 14 ile Geliyor

Asus ROG Phone 8 Android 14 işletim sistemine sahip olacak. Ayrıca 65 W hızında şarj cihazı da bulunacak. Geekbench’ten görüldüğü üzere Asus ROG Phone 8’in 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri mevut. 24 GB RAM’ e sahip olacak cihazın Asus ROG Phone 8 Ultimate olarak tanıtılması bekleniyor. Bluetooth SIG sertifikasına bakıldığında ise Asus ROG Phone 8 serisinin Bloetooth 5.4 teknolojisi desteğine sahip olduğu görülmekte.

Asus ROG Phone 8 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Asus ROG Phone 7 serisinin geçtiğimiz yıl Nisan ayında pazara çıkması, ROG Phone 8 çıkış tarihinin de bahar aylarında olabileceğini düşündürse de henüz net bir açıklama bulunmuyor. Asus’un tanıtım duyurusunu şimdi yapması, cihazın çıkış tarihinin yakınlaştığını gösteriyor. Bazı duyumlara göre, 2024’ün ilk çeyreğinde ülkemizde olmasa da farklı pazarlarda cihazın satışa sunulacağı belirtilmekte. Asus ROG Phone 8 serisi oyun odaklı telefon almayı planlayanları heyecanlandırsa da biraz daha beklemek gerekiyor gibi görünüyor.