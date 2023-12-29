2023 bitmek üzere ve yeni bir yıla girerken güzel bir hediyeye kim hayır der ki? Xbox da bunu düşünerek oyunculara güzel bir hediye ile jest yapmayı planlamış ve bu kapsamda X hesabından bir paylaşım yapmış bulunuyor. Paylaşımda belirtildiği üzere, oyun tutkunlarına 2024 yılının ilk hediyesi Xbox’tan geliyor. Şimdi tüm oyun severler, hediyenin ne olduğunun açıklanacağı zamanı bekliyor.

Oyun Tutkunlarına 2024 Yılının İlk Hediyesi Xbox’tan Geliyor

Oyun sektöründeki hakimiyetini artırmaya çalışan Microsoft, yeni yatırımlardan kaçınmıyor. Oyun konsolu alanında hakimiyet hala Sony PlayStation’da olsa da Microsoft’un Xbox’ı da rekabette ben de varım diyenlerden. Amerika merkezli oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Activision Blizzard’ı da satın alan Microsoft, oyun sektörünün en güçlülerinden olma yolunda ilerlemeyi sürdürüyor. Microsoft oyun konsolu Xbox da PlayStation kadar olmasa da sektörün en çok kullanılan konsollarından denilebilir.

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Xbox, oyun severlerin çok hoşuna gidecek bir haberle geldi. Xbox Türkiye, X hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşı sürprizi niteliğinde bir hediye duyurusu yaptı. Xbox Türkiye; “Yeni yıl hediyesi olarak sana bir sürprizimiz var. 2024’e girerken ilk hediyen bizden. Pek yakında açıklayacağız; kaçırmamak için hesaplarımızı takipte kal.” paylaşımı yaptı. İşte o paylaşım:

Xbox Türkiye olarak sana bir sürprizimiz var 🎉✨ 2024'e girerken ilk hediyen bizden. Pek yakında açıklayacağız; kaçırmamak için hesaplarımızı takipte kal! #pcgamepass #xbox #newyear #yeniyıl #iyiseneler — Xbox Türkiye (@TurkiyeXBOX) December 29, 2023

Xbox Türkiye’nin bu paylaşımı ise oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Şimdi tüm oyun severler Xbox’tan gelecek hediyeyi bekliyor.

Oyun Severlerin Xbox’ın Yılbaşı Hediyesi Hakkındaki Yorumları

Xbox Türkiye’nin paylaşımına yapılan yorumlara bakılırsa, oyun severlerin Xbox’tan en çok istediği hediye Xcloud’un Türkiye’ye gelmesi. Gamepass isteyen oyun tutkunları da mevcut.

Xbox’ın Arabistan ve Afrika X hesaplarında da aynı hediye duyurusu mevcut. Bu bilgiye göre de hediyenin yeni bir oyun haberi ya da Gamepass olduğunu düşünen oyun severler bulunuyor. Farklı farklı pek çok tahmin bulunsa da ortak payda Xbox’ın bu yeni yıl hediyesi herkesi heyecanlandırmış olması.

Xbox Hakkında

Xbox Microsoft tarafından geliştirilen bir oyun konsoludur. 2021 ve 2022 yıllarında piyasaya sürülen Xbox oyun konsolu ile Microsoft, Sony’ye rakip olmuş ve bu pazardan da büyük pay almayı hedeflemiştir. Xbox, PlayStation’dan sonra piyasaya çıkmasına rağmen sektörde yine de kısa sürede yer edinmeyi başarmıştır.