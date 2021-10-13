System Shock 3 Oyunundan Önce Dizisi Çıkabilir!

Oyun dizilerine yoğunlaşmış olan Binge platformunun yeni dizisi System Shock olabilir. Bu Binge’in klasik uzay-korku dizilerini canlandırmada üçüncü denemesi olacak.



Deadline’ın proje üzerine verdiği detaylara göre NightDive stüdyosu dizinin sorumluluğunu üstlenecek. Retro oyun dağıtımcısı olan şirket System Shock’un isim haklarını 2013 yılında satın almıştı. Yapımcılığını Binge baş içerik sorumlusu Allan Ungar’ın üstlendiği yapım Binge’in orijinal içeriklerinden biri olacak. 2022 yılında tüketiciler önüne çıkmayı planlayan platform kataloğuna bir dizi daha eklemiş görünüyor.



Şu ana dek hiç bir şey kesin gözükmüyor çünkü System Shock adaptasyonu dendiği zaman akla herzaman sorunlu tarihi geliyor. NightDive nişancı oyunu olan System Shock’u 1994, devam oyununu ise 1999 da System Shock 2 olarak çıkarmıştı. 2016’da kitlesel fonlama ile yeniden hayata dönmeye çalışan oyuna çıkış yıla 2017 olarak belirlenmişti. 2018 de uykuya yatırılan oyun hala daha ” yakında çıkacak ” etiketiyle duruyor.



Oyun üzerinde çalışan başka stüdyo OtherSide ise başka güçlüklerle uğraşıyor. System Shock 3 2015’de açıklanmıştı ve 2019’da kısa tanıtım filmi yayınlanmıştı. Kısa süre sonra dağıtımcısı Starbreeze neredeyse iflas ediyordu ve bu nedenle 2020 yılında Çin dağıtımcı devi Tencent’e satıldı. Oyun şu anda OtherSide’ın web sitesinde ” yapım aşamasında ” diye geçiyor.



Binge’in yeni dizisi hakkında güncel pek bilgi yok. NightDive CEO’su Stephen Kick ” Citadel istasyonunun o rahatsız edici hikayesini ve o hain yapay zekanın mürettabata çektirdiği korkunç işkenceleri anlatmak için web-dizisi formatının mükemmel olduğunu düşündüm.” dedi. (Eğer System Shock’un hikayesine aşina değilseniz, Oyun 2072 yılında geçiyor ve Citadel kurumsal bir uzay istasyonunda geçiyor. Bir hacker ihanet eden yapay zeka SHODAN’ı yenmek zorundadır.)



Binge ekibinde bulunan yetenekli insanların neler sunabileceğini bildiğimiz için çok heyecanlıyız. Eğer System Shock’un interaktif olmayan versiyonunu merak ediyorsanız, yazar Shamus Young’ın Free Radical adlı fan hikayesini yayınladı. Bu tabiki de resmi olmayan bir versiyon. Olur da dizi gün yüzü görürse, sonuçları için Binge’e bakmayı unutmayın.