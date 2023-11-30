Oyuncu Kulaklığı HyperX Cloud 2 Wireless Amazon’da Büyük İndirimde

Oyuncu aksesuarları bakımından tecrübeli ve bu alanda kullanışlı ürünleri piyasaya sunan HyberX’in beğenilen kablosuz kulaklığı “HyperX Cloud 2 Wireless”, oyuncular tarafından çok beğenildi. Bu ürünü satın almak için indirim kollayanlara bir haber verelim; oyuncu kulaklığı HyperX Cloud 2 Wireless Amazon’da indirime girdi.

Oyuncu Kulaklığı HyperX Cloud 2 Wireless İndirimi

HyperX Cloud 2 oyuncu kulaklığı ülkemizde güzel satış rakamları yakaladı. Oyun tutkunları tarafından beğenilen bu modelin kablosuz versiyonu yani HyperX Cloud 2 Wireless da tercih edilen modeller arasında ancak fiyat bakımından kabloludan elbette daha pahalı bir ürün. Fiyatı nedeniyle bu kulaklığı alamayanlar ya da indirim bekleyenler için güzel bir haber var ki; HyperX Cloud 2’nin kablosuz modeli Amazon’da indirimde.

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HyperX Cloud 2 Wireless Fiyatı Ne Kadar?

Amazon’da yapılan bu indirim sayesinde, aşağı yukarı kablolu model fiyatına wireless model satın alınabilir. Kulaklığın düştüğü fiyat son 8 ayın en iyi fiyatı. HyperX Cloud 2 Wireless oyuncu kulaklığı fiyatı Amazon’da 2.660 TL civarında. Amazon emsali diğer sitelerde ürünün fiyatı 4 bin TL’yi aşarken, Amazon oyunculara büyük bir fırsat sunuyor.

HyperX Cloud 2 Wireless Oyuncu Kulaklığı Özellikleri!

HyperX Cloud 2 Wireless oyuncu kulaklığı ve kulaklığın üzerindeki mikrofonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

HyperX Cloud 2 Wireless Kulaklık Özellikleri

HyperX Cloud 2 Wireless Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 53 mm

HyperX Cloud 2 Wireless Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı

HyperX Cloud 2 Wireless Frekans yanıtı: 15 Hz – 20 kHz

HyperX Cloud 2 Wireless Empedans: 60

HyperX Cloud 2 Wireless Ses basınç seviyesi: 104 dBSPL/ mW, 1 kHz frekansta

HyperX Cloud 2 Wireless THD: % 1

HyperX Cloud 2 Wireless Ağırlık: 300 g

HyperX Cloud 2 Wireless Mikrofon ile Birlikte Ağırlık: 309 g

HyperX Cloud 2 Wireless Kablo Uzunluğu ve Tipi: USB şarj kablosu (0,5 m)

HyperX Cloud 2 Wireless Pil ömrü: 30 saat

HyperX Cloud 2 Wireless Kablosuz Bağlantı Menzili: 2.4 GHz / 20 metreye kadar

HyperX Cloud 2 Wireless Mikrofon Özellikleri

HyperX Cloud 2 Wireless Tip: Elektret kondenser tipi mikrofon

HyperX Cloud 2 Wireless Kutup Düzeni: Çift yönlü, gürültü önleyici

HyperX Cloud 2 Wireless Frekans Yanıtı: 50 Hz – 6.8 kHz

HyperX Cloud 2 Wireless Hassasiyet: -20 dBV (1 kHz’de 1V/Pa)

HyperX Cloud 2 Wireless Oyuncu Kulaklığı Kullanıcı Yorumları!

HyperX Cloud 2 Wireless oyuncu kulaklığının oyuncular tarafından oldukça beğenildiğini söylenebilir. Oyuncuların yorumlarına göre ürün, teknik özelliklerinden bağımsız, kaliteli bir kullanım deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, ufak tefek eksiklikleri olsa da cihazın, kablosuz bir oyuncu kulaklığından beklenenleri rahatlıkla karşılayabildiğini belirtiyorlar.