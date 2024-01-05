Ana Sayfa » Oyun Oyuncu Monitörleri için En Hızlı OLED Ekran 2024’te LG’den Geliyor Oyun Oyuncu Monitörleri için En Hızlı OLED Ekran 2024’te LG’den Geliyor Emine Emre 9 Görüntüleme 0

Güney Kore menşeli, dünya devi teknoloji şirketlerinden biri olan LG yeni ürünü ile CES’e gidecek. Dünyanın en hızlı OLED paneli olduğu iddia edilen ekran, özellikle oyuncu monitörlerinde kullanılacak. Ürettiği bu ekran için “OLED panelde yeni bir çağ” tanımlaması yapan şirket paneli, üretici şirketlere pazarlamayı düşünüyor. Oyuncu monitörleri için en hızlı OLED ekran 2024’te LG’den gelecek.

Oyuncu Monitörleri için En Hızlı OLED Ekran 2024’te LG’den Gelecek

LG’nin ekran tasarımı ve üretimi yapan şirketi LG Display, bilindiği üzere ürettiği ekranları diğer üreticilere satıyor. Yani aslında biz tüketicilere doğrudan bir satışı bulunmuyor. Yeni ürünü ile göz dolduran markanın OLED ekranını yakında üst düzey oyuncu monitörlerinde göreceğiz gibi duruyor. LG ürününü tanıtırken sektörde bir ilk ve OLED panellerde yeni bir çağ, tanımlamalarını kullanıyor. LG Display, yeni OLED ekranını CES 2024 organizasyonunda sergileyecek.

LG Display Dünyanın En Hızlı OLED Panelini Üretti

9 – 12 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan CES 2024 (Consumer Electronics Show) öncesi LG’nin tanıtımını gerçekleştirdiği yeni OLED ekran rakiplerine fark atacak gibi görünüyor. Oyuncu monitörlerinde kullanılacak olan bu panel 27 inç büyüklüğünde ve 1440 p çözünürlüğe sahip. LG Display tarafından üretilen oyuncu monitörü ekranı 480 Hz yenileme hızına ve 0,03 ms tepki süresine sahip. Hız konusunda bu denli üst düzey bir ekran şimdiye kadar üretilmedi; LG bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

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Oyuncu ekranı konusunda üst düzey çalışan LG geçtiğimiz ay bir başka OLED ekranını (32GS95UE) tanıtmıştı. 32 inç büyüklüğündeki OLED dual – Hz özelliklerine sahip olan monitör de 480 Hz yenileme hızına sahipti ancak bu özelliğini kullanabilmek için ekran çözünürlüğünün 1080 p çözünürlüğe düşürülmesi gerekmekteydi. Kısacası LG Display’in bu yeni ekranı sektörün en iyisi denilebilir.

LG Yeni Oyuncu Monitörü için OLED Ekranı Özellikleri

META teknolojisi barındıran LG’nin yeni paneli bu teknoloji sayesinde üst düzey görüntü kalitesine sahip. META teknolojisi micro lens dizisi içerdiği için panelden ışık yayılımını maksimum seviyeye çıkarıp dış yansımaları ise minimum düzeye indiriyor. Bu özellik, karanlık oyunlardaki kullanıcının oyun deneyimini ve performansını artırmasına yardımcı oluyor.

LG’nin bu yeni OLED ekranının “En”leri henüz bitmedi. Bahse konu ekran sektördeki en düşük mavi ışık seviyesine sahip. Klasik LCD ekranların yaydığı ışığın yarısı kadar bir ışık yayıyor. Mavi ışık yayma seviyesinin düşük olması hem titreşimin minimize edilmesinde hem de göz yorgunluğunun azaltılmasında etkili oluyor.

LG, Samsung ile Sıkı Rekabet Edecek

LG Display’in yeni ekranı, üst düzey özellikleri ile Samsung’un 360 Hz yenileme hızı ve 1440 p çözünürlüğe sahip olan yeni paneli ile sıkı rekabet edecek gibi görünüyor. Samsung, söz konusu panelini Odyssey OLED G6 oyuncu monitöründe kullandı bile. Ayrıca MSI’nın ve DELL’in de Samsung’un panelini kullanacağı düşünülüyordu. Ancak LG’nin yeni OLED paneli belki bu markaların fikrini değiştirebilir.