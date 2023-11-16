Oyuncu Telefonu Asus Rog Phone 8 Ultimate Hızlı Şarj Olacak

Asus’un ROG markası oyunculara yönelik üretim yapmaya devam ediyor. Asus Rog Phone 8 Ultimate, markanın oyunculara yönelik tasarladığı telefonların en güçlüsü olacak. Bununla birlikte telefon ile alakalı yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Oyuncu telefonu Asus Rog Phone 8 Ultimate hızlı şarj olma özelliğine sahip olacak.

Oyuncu Telefonu Asus Rog Phone 8 Ultimate Özellikleri

ROG Asus’un oyunculara yönelik ürünler çıkardığı markası. Asus geçtiğimiz yıl Rog ile oyun severlere özel tasarladığı ürünlerin yanı sıra akıllı telefon pazarına da giriş yapmıştı. Pazara girdiğinden bu yana Asus oyunculara yönelik pek çok telefonun tanıtımını gerçekleştirdi. Bu alanda piyasada gücünü göstermek isteyen şirket, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Asus 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Asus Rog Phone 8 Ultimate üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Asus’un Rog Phone 8 Ultimate telefonunun, android özellikli en güçlü telefon olması beklenmekte. Rog Phone 8 Ultimate’in Snapdragon 8 Gen 3 alacağı düşünülüyor. Bununla birlikte bahse konu cihaz 3C sertifika sisteminde görünmüş durumda.

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Rog Phone 8 Ultimate’in markanın amiral gemisi olması bekleniyor. 3C sertifika sisteminde cihaz hakkında yeterli bilgi verilmese de kablolu şarj hızı gibi bazı özellikleri hakkında veriler mevcut. Buna göre Asus’un oyunculara yönelik olan bu telefonu 65W kablolu şarj desteği sunacak. Cihaz bu özelliği ile Rog Phone 7 Ultimate’e benziyor diyebiliriz. Bununla birlikte 3C sertifika raporunda yer alan bilgilere göre cihazda bazı donanım ve yazılım optimizasyonları mevcut. Bu optimizasyonlar sayesinde şarj hızı artırılmış olabilir.

Asus Rog Phone 8 Ultimate Ne Zaman Çıkacak?

65 W kablolu şarj desteği bazı telefonlara göre (Xiomi, Vivo, vb) düşük kalsa da aslında pek çok kullanıcı için yeterli bir seviye. Ürünü fiyat performans bakımından değerlendirdiğimizde yeterli bir şarj desteği şeklinde düşünebiliriz. Bununla birlikte Asus Rog Phone 8 Ultimate’in şarj adaptörü ile birlikte satışa çıkması beklenmekte. Serinin diğer telefonları Rog Phone 8 ve Rog Phone 8 Pro ürünlerinde ise farklı şarj hızları görülebilir ancak henüz bu konuda bir duyum bulunmuyor.

Serinin en üst seviye telefonu olan ROG Phone 8 Ultimate’ın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 çipinden alacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın 16 GB Ram’e sahip olacağı da düşünülmekte. Oyunculara yönelik üretilen bir cihaz olduğu için bu alanda gerekli pek çok yazılımsal ve donanımsal eklentiye de sahip olması beklenmekte. Android 14 işletim sistemiyle piyasaya çıkması öngörülen ROG Phone 8 Ultimate’in henüz resmi tanıtımı gerçekleştirilmedi. 2024 yılının ilk çeyreğinde Asus ROG Phone 8 serisinin tanıtılacağı söylenmekte.