Oyuncu Telefonu Red Magic 9 Pro Fark Yaratacak

Oyuncuların çok beğeneceği, gücü ve hızı ile fark yaratan Red Mi 9 Pro yakında kullanıcı ile buluşacak. 23 Kasım’da tanıtımı gerçekleştirilecek olan telefon özellikle hızlı şarj olma özelliği ile çok konuşuluyor. 16 dakikada tamamen şarj olabilen oyuncu telefonu Red Magic 9 Pro hakkında detaylar aşağıda…

Oyuncu Telefonu Red Magic 9 Pro Hakkında

Red Magic 9 Pro henüz piyasaya çıkmadan ve dahası, tanıtımı gerçekleştirilmeden pek çok kişinin dilinde. Oyun telefonları arasında üst segment de yer alacak olan telefon hem gücü hem de tasarımı ile farklı bir yapıya sahip. Red Magic 9 Pro Snapdragon Gen 3 yonga seti barındırıyor. Söz konusu çip setleri barındıran diğer telefonlara göre cihaz “sürdürülebilir performans” bakımından daha iyi diyebiliriz.

Oyuncu telefonu Red Magic 9 Pro, akıllı telefonların kıyaslanabildiği Antutu platformunda 2 milyon oy almış durumda. Telefon 8,9 mm kalınlığında tasarlanmış. Aslında bu kalınlık standart kullanımlı telefonlar için kalın olabilir ancak bir oyuncu telefonu için ince bir dizayn. Telefonun ince olması başlı başına artı bir puan denilebilir. Değiştirilebilir RGB fan ışık efektleri bulunan Red Magic’in yeni oyuncu telefonu, bu özelliği ile oldukça ilgi çekici. Telefonun genel tasarımı köşeli kenarlara ve düz hatlara sahip.

En güncel oyun donanım haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Red Magic 9 Pro Özellikleri

Telefonun tasarımında farklı ve oyuncuların beğenisini kazanan bir özellik de mevcut; transparan seçeneği. Red Magic 9 Pro, siyah, transparan siyah ve transparan gümüş olacak şekilde 3 farklı versiyona sahip. Transparan şekilde tasarlanmış olanlarda telefonun iç aksamı görünebilmekte.

Red Magic 9 Pro oyuncu telefonunda ön kamera ekranın alt kısmına gömülü şekilde bulunuyor. Yani telefonun dışından ön kamera gözükmemekte… Telefon 6,8 inç büyüklüğünde çağımızın en iyi ekran teknolojilerinden olan OLED ekrana sahip. Çözünürlüğü 2480 x 1116 piksel, yenileme hızı ise 120 Hz. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan cihaz 24 GB ram ve 2 TB depolama alanı opsiyonlarıyla geliyor. Ayrıca telefonda yonga setini soğutmak amacı ile “buhar odası soğutma sistemi” kullanılmış durumda.

Oyun deneyiminin artırılmasını sağlayan markanın özel olarak geliştirdiği oyun çipi; ses ve dokunmatik örnekleme oranı ve haptik geri besleme gibi özellikleri iyileştiriyor. Ayrıca bu oyun çipi, X Gravity 2.0 yazılımı, harici gamepad, klavye ve mouse gibi yazılımsal ve donanımsal araçların haritalandırılmasını sağlayarak yine oyun performans ve deneyiminin artırılmasına yardımcı oluyor. Cihazda yer alan haptik motorlar yaklaşık üçte bir oranında daha güçlü titreşim sağlıyor. Telefonda yer alan omuz tuşları standartların neredeyse 2 katı büyüklüğünde denilebilir.

16 dakikada Şarj Olma Özelliği!

Red Magic 9 Pro 6500 mAh bataryaya sahip ve şarj olma hızı ise 165 Watt; ki bu epey yüksek bir değer. Söz konusu şarj özelliklerine göre cihaz 16 dakikada tamamen şarj olabilmekte. Bir oyuncu telefonundan beklenen pek çok özellik bu telefonda bulunuyor. Telefon daha çok oyun odaklı olduğundan dolayı henüz kamera bilgilere tam erişilebilmiş değil. 23 Kasım’da yapılacak olan tanıtımda bu özellikler de anlatılacaktır.

Kamera özellikleri bakımından bir iki duyumdan bahsetmek gerekirse; cihazda 50 megapiksel Samsung GN5 sensörü kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş kameranın da cihazda kullanılacağı düşünülmekte.