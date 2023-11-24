Oyuncu Telefonu Red Magic 9 Pro ve Pro+ Fiyat ve Özellikleri

Oyuncu telefonları arasında fark yaratacağı düşünülen Nubia’nın yeni oyun odaklı telefonlarının resmi tanıtımı gerçekleşti. Heyecanla beklenen telefonların özellikleri oyun tutkunları tarafından oldukça beğenildi. İşte oyuncu telefonu Red Magic 9 Pro ve Pro+ fiyatı ve özellikleri.

Oyuncu Telefonu Red Magic 9 Pro ve Pro+ Hakkında

ZTE’nin Nubia markasının yeni oyuncu telefonları Red Magic 9 Pro ve Pro+ tanıtımı gerçekleşti. Telefonların özellikleri oyuncular tarafından çok beğenildi. Oyuncu telefonları arasında sıkı bir rekabete girecek olan telefonların özelliklerine bakalım…

Red Magic 9 Pro ve Pro+; 1116 x 2480 çözünürlükte 120 Hz OLED panel ekrana sahip olup ekran boyutu ise 6,8 inç. Telefon ön kamerası dışarıdan görünmüyor yani gömülü kameraya sahip; ön kameranın çözünürlüğü ise 16 MP. Telefonda yer alan 2160Hz frekansında ekran karartma özelliği, uzun süreli kullanımlarda gözlerin yorulmamasını sağlıyor. Telefonun emsallerinden farklı bir özelliği ise ekranın alt kısmında bulunan parmak izi okuyucusu sayesinde kalp atış hızı ölçülebilmekte.

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Red Magic 9 Pro ve Pro+ Snapdragon Gen 3 ile Geliyor!

Telefonlar gücünü Snapdragon Gen 3 yonga setinden alıyor. Güçlü bir çip sete uygun güçlü de bir soğutma sistemi düşünülmüş. Cihazın 2 modelinde de 10,182 mm2 yer kaplayan, yenilenmiş ICE 13 soğutucu sistemi buluyor. Bu soğutucu sistemi sayesinde telefon 18 dereceye kadar soğutulabilmekte. Tanıtımda söylenene göre telefonda yer alan soğutucu fan 22.000 RPM hızda çalışabiliyor ve termal iletkenliği de yüzde 30 oranla artırılmış durumda.

Red Magic 9 Pro cihazında, 12 GB LPDDR5X RAM ve 256/ 512GB UFS 4.0 depolama alanı mevcut. Pro+ ise bu konuda Red Magic 9 Pro’dan farklı. Red Magic 9 Pro+ modelinde 16- 24 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri mevcut.

Transparan Renk Seçenekleri de Mevcut!

Telefonun genel tasarımı da oldukça ilgi çekici. 3 renk seçeneği mevcut; transparan siyah, transparan beyaz ve siyah. Transparan seçeneklerde cihazların iç aksamı da görünüyor. Telefonun ana kamerası arkada çıkıntı şeklinde değil; cihazın arkası tamamen düz. Cihazın kasa tasarımında havacılık sınıfı alüminyum çerçeve kullanılmış. Bu da cihazın ağır olmamasını sağlıyor.

Kamera kısmında ise Samsung GN5 kullanılmış durumda. Cihazın kamerası, OIS destekli 50 MP çözünürlükte ana kamera ve OIS destekli 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera şeklinde. Bununla birlikte her iki model de kulaklık girişi, Wi- Fi 7, kızılötesi alıcı ve Bluetooth gibi özellikler de mevcut.

16 Dakikada Şarj Olabilme Özelliği!

Cihazın en ilgi çeken özelliklerinden biri de hızlı şarj olabilme özelliği. Cihaz 16 dakikada tamamen şarj olabilmekte. Batarya kısmında; Red Magic 9 Pro oyun telefonu 6500 mAh bataryaya sahip ve bununla birlikte şarj hızı ise 80 Watt. Red Magic 9 Pro+’da ise 5500 mAh’lık daha küçük bir batarya görüyoruz. Batarya küçülmüş fakat pil şarj hızı 165 Watt’a yükseltilmiş.

Liste şeklinde Red Magic 9 Pro ve Pro+ özellikleri aşağıdaki gibidir:

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Boyut: 164 x 76.4 x 8.9 mm, 229 gr

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480 OLED 120Hz, 1600 nit

Red Magic 9 Pro ve Pro+ İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Red Magic 9 Pro ve Pro+ RAM: Pro: 8 GB / 12 GB, Pro+: 16 GB / 24 GB

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Depolama Alanı: Pro: 256 GB / 512 GB, Pro+: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Arka Kamera: 50 MP, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS ana kamera, 50 MP, 1/2.76″, 0.64µm ultra geniş açı kamera, 2 MP f/2.4 makro kamera

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Ön Kamera: 16 MP, f/2.0 ekran altı kamera

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Batarya: Pro: 6.500 mAh, 80W şarj hızı, Pro+: 5.500 mAh, 165W şarj hızı

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Diğer Özellikleri: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, kızılötesi alıcı, ekran altı parmak izi, kalp atışı sensörü, stereo hoparlör, dahili fan, basınca duyarlı omuz tuşları

Red Magic 9 Pro ve Pro+ Fiyatı Ne Kadar?

3 renk seçeneği olan telefonlar Android 14 işletim sistemine sahip. Red Magic Pro 9 model fiyatları depolama alanına göre farklılık göstermekle birlikte 620 dolardan başlamaktadır. Bu kapsamda 8 GB / 256 GB’lık seçenekler 620 dolardan başlamakla birlikte 12GB / 512GB’lık seçenekler de 761 dolara kadar fiyat çıkıyor. Red Magic 9 Pro+ modelinde ise 16 GB / 256 GB’lık seçenekler 775 dolar civarında iken 24 GB / 1 TB’lık model ise 987 dolar seviyesinde bir fiyata sahip.