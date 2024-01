Ana Sayfa » Oyun Oyuncular İstiyor, Bim Market 2024 Yılında Atari ve El Oyun Konsolu Getirecek Mi? Oyun Oyuncular İstiyor, Bim Market 2024 Yılında Atari ve El Oyun Konsolu Getirecek Mi? Emine Emre 16 Görüntüleme 0

Bim Market tarafından 2 yıl önce satışa sunulan atari ve oyun el konsolu tabiri caizse kapış kapış satılmıştı. Pek çok oyuncu sabah saatlerinde Bim Mağazası önünde sıraya girerek atari ve el oyun konsolunu almaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Zira her Bim Mağazası’na ancak 1-2 adet gönderilen cihazlar, adeta “erken kalkanın” elinde kalmıştı. Üzerinden 2 yıla yakın zaman geçmesine rağmen o gün bugündür gamerların ve nostalji tutkunlarının talebi azalmadı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte, oyuncu topluluklarının uğrak noktası olan forumlarda bu talep bir kez daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Oyuncular, Bim Market 2024 yılında atari ve el oyun konsolu getirerek aktüel ürünler kapsamında satsın istiyor.

Bim Market 2024 Yılında Atari ve El Oyun Konsolu Getirecek Mi?

Haftalık aktüel ürünleri ile dikkat çeken Bim Market, her hafta farklı ürünleri cazip fiyatlarla tüketicilere sunmaya gayret gösteriyor. Neredeyse ürün ayırt etmeksizin farklı sektörlerden geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilere ulaşan Bim Market, dönem dönem oyun konsolları da satıyor. PS4 ve PS5 gibi modern oyun konsollarının yanı sıra, retro atari konsollarını da tüketicilere sunan perakende zincirinden 2024 yılında da gamerların talebi bu cihazların yeniden satışa çıkması yönünde.

Yeni yılda Bim’in retro atari satıp satmayacağı henüz bilinmiyor ancak, Bim’in 2 yıl önce sattığı Polosmart Pgm620 Retro Mini 620 Oyunlu Atari, farklı e-ticaret sitelerinde hali hazırda 400 TL civarından satılmaya devam etmekte. Bu ürünü Bim Market 2 yıl kadar önce 250 TL’den oyunculara sunmuştu.

Aktüel ürünler kapsamında mağazalarında satışa sunacağı ürünleri maksimum 2 hafta önceden açıklayan Bim’in yıllık bazda bir projeksiyonu bulunduğu tahmin ediliyor ancak bu projeksiyon, tüketicilerle ve kamuoyu ile paylaşılmıyor. Dolayısıyla, 2024 yılı içerisinde Bim’in atari satıp satmayacağı ancak haftalık bazda takip edilerek görülebilecek. Oyuncuların ise talepleri, isteklerine kulak tıkanmaması yönünde. Bu doğrultuda, sosyal medyadan ve pek çok farklı mecradan seslerini duyurmaya devam ediyorlar.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

BİM Sup Taşınabilir Video Oyun Konsolu ve Tetris de Getirmişti!

Bim’in, Polosmart Pgm620 Retro Mini 620 Oyunlu Atari ile birlikte tetris ve Sup taşınabilir video oyun konsolu da getirerek aktüel ürünler kapsamında satışa sunduğunu anımsıyoruz. Oyuncuların “el oyun konsolu” olarak tabir ettikleri bu ürünlerin de yeniden Bim de satışa sunulmasını istediklerini forumlardaki yorumlarından görmek mümkün. Bim’in bu konuda atacağı herhangi olumlu bir adımda, gelişmeleri Cepkolik okurlarına an be an duyuruyor olacağız.