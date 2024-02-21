Global çapta yüz binlerce oyuncusu bulunan Borderlands, şimdi de beyaz perdeye geliyor. Uzun zamandır çekimlerine devam edilen oyundan uyarlama Borderlands filmi 2024 yılı Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girecek. Oyunun hayranlarının ve film tutkunlarının merakla bekledikleri yapım ile ilgili olarak ilk poster de dün itibariyle yayımlandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Oyundan Uyarlama Borderlands Filmi 2024’te Geliyor

Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan Borderlands oyunu, küresel çapta yüz binlerce gamer tarafından beğenilen dikkat çekici bir yapım. Oyunun önemli bir oyuncu kitlesine ulaşması, diğer dijital sanatlara dair geliştiricileri de harekete geçirdi. Oyundan uyarlama Borderlands sinema filmi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren yapımcılar, filmin vizyon tarihini de belirledi.

9 Ağustos 2024 itibariyle ABD de vizyona girecek filmin ilk posteri sosyal mecralarda büyük ses getirirken, filme dair ilk bakış da hem oyunun tutkunlarının, hem de sinema severlerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte filmden yayımlanan ilk poster:

Filmin ilk posteri ile birlikte, filme dair ilk bakış ve görseller de sanal alemde oldukça ilgi uyandırdı.

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Film İçin Hayranlar Ne Dedi?

Borderlands oyununun film uyarlamasının gelecek olması hem oyunun tutkunlarını hem de sinema severleri son derece memnun etmiş görünüyor. İşte hayranların oyundan uyarlama yapım için görüşlerinden bazıları:

“Jamie Lee Curtis’in Tannis olması hoş olacak gibi görünüyor. Bu yılın en fazla beklediğim yapımı desem yanlış olmaz. Umarım ABD ile aynı zamanda Türkiye’de de vizyona girer. Pek sanmıyorum ama, yine de böyle olmasını umuyorum.”

“Claptrap’i Jack Black canlandırıyorsa bu iş bitmiştir bana göre. Çok iyi bir yapım geleceğini düşünüyorum şahsen. Muhtemelen Türkiye’de vizyona girmesi 2024 yılı sonunu bulur gibi geliyor bana.”

“En çok beklediğim filmlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Borderlands oyunları son derece eğlenceli idi. Filminin de bir o kadar iyi olmasını bekliyorum. 2024 yılında kesinlikle izleyeceğim filmler listesinde ilk sırada yer alıyor.”

Borderlands Filmi Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Borderland oyuncu kadrosu, bir diğer ifadeyle filmin kastı şu isimlerden oluşuyor: