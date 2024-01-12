Ana Sayfa » Film ve Dizi Oyundan Uyarlama HALO Dizisi 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak, Fragman Geldi – 12 Ocak 2024 Film ve Dizi Oyundan Uyarlama HALO Dizisi 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak, Fragman Geldi – 12 Ocak 2024 Emine Emre 21 Görüntüleme

Paramount Plus'ta yayımlanan HALO dizisinin 2. sezon fragmanı geldi. Oyundan uyarlama HALO dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak, işte detaylar…

343 Industries tarafından geliştirilip yönetilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan Amerikan askeri bilimkurgu oyunu Halo, dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaştı. Popülerliği her geçen gün artan Halo, sonrasında dizi olarak da uyarlandı. İlk sezonu ile Halo dizisi de milyonlarca izleyiciye ulaştı. Oyundan uyarlama Halo dizisi 2. sezonu ne zaman gelecek sorusu, hem oyunun hem de dizinin hayranları tarafından sıkça dile getirilmeye devam edilirken; dizinin yeni sezonunun fragmanı geldi. Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Oyundan Uyarlama HALO Dizisi 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak, Fragman Geldi!

Halo, Kyle Killen ve Steven Kane tarafından oyundan diziye uyarlanan ve Paramount+ yayın platformunda gösterime giren HALO dizisi, çok tutulduğu ilk sezonunun akabinde şimdi de 2nci sezonu ile geliyor. Dizinin ikinci sezonu için, resmi sosyal medya hesaplarından ilk tanıtım videosu yayımlandı. İşte kısa sürede milyonlarca kez izlenen 2 buçuk dakikalık fragman:

Surrender is not an option.



The new season of #HaloTheSeries premieres February 8, exclusively on @ParamountPlus. pic.twitter.com/61q2A8s7uJ — Halo (@Halo) January 11, 2024

Halo Dizisinin Twitter (X) başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından yayımlanan tanıtım fragmanı için izleyiciler binlerce yorumda bulundu. Geneli olumlu olan yorumların yanı sıra on binlerce beğeni ve binlerce yeniden paylaşım (RT) ile de söz konusu video sosyal medyada gündem oluşturdu.

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Tanıtım fragmanının yayımlanmasının ardından, HALO’nun yeni sezonunun ne zaman yayımlanmaya başlayacağı da netleşti. #HaloTheSeries ‘ın yeni sezonu 8 Şubat da yalnızca Paramount Plus da yayınlanacak.

Yeni Sezon Kaç Bölüm Olacak, Bölümler Kaçar Dakika?

Oyundan uyarlama HALO dizisinin yeni sezonuna dair ilk fragmanın gelmesi ve ayrıntıların belli olmaya başlamasının ardından 2nci sezonun kaç bölümden oluşacağı da merak edilir oldu. Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yeni sezonun minimum 9 bölümden, maksimum ise 3 bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

HALO Dizisinin yeni bölümlerinin de en az 40 dakika ve en fazla da 1 saat olacağı ön görülüyor. Sevilen diziye dair netleşen diğer gelişmeleri ilerleyen dönemde Cepkolik okurları ile paylaşmaya devam ediyor olacağız.

Dizinin Hayranları Ne Dedi?

Dizinin yeni sezonunun ilk fragmanının yayımlanmasının akabinde hayranların sosyal medyada dile getirdiği yorumlardan bir kaçına da göz atmak gerekirse:

“İlk sezonu çok beğendiğimi söyleyemem ama 2nci sezonu da merak ediyordum doğrusu. Yeni sezon şaşırtıcı şekilde iyi görünüyor. İlk sezonun üzerine çıkmayı başarmışlar, tebrik ederim doğrusu. Pek çok dizi yeni sezonunda kötüye giderken, HALO da bu iş tam tersine gelişmiş.”

“Covenant Kız fragmanda yer almıyor sanırım, dikkatle izledim ama gözüme çarpmadı. Böyle bir değişiklik mi olacak, yoksa dizinin yapım ekibi tarafından izlenen bir strateji mi bu?”

“Bu kadar iyi bir fragman beklemiyordum doğrusu. Olursa olur, olmazsa sorun değil şeklinde beklediğim bir diziydi ama artık daha heyecanlı şekilde beklemeye başladım.”