Oyunlar ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi Bu Hafta Sonu

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü, oyun geliştiricilere ve oyun sektörüne ilgi duyanlara fayda sağlayacak atölyeler düzenlemeye devam ediyor. 2023-2024 akademik yılının başlaması ile birlikte bu yıl da pek çok yararlı program ve etkinlik düzenlemeye başlayan İTÜ OTG, bu hafta sonu da oyunlar ve hikaye anlatıcılığı atölyesi gerçekleştirecek. Atölyeye alanında uzman isimlerden Ubik Studios Kreatif Direktörü Nihan İşler teşrif edecek.

İTÜ OTG Oyunlar ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi Düzenliyor

2016 yılında kurulan ve o tarihten bu yana geride kalan 7 yılda oyun sektörüne önemli katkılarda bulunan İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Düzenli olarak oyun sektörü aktörlerini ve oyun geliştiricileri bir araya getiren kulüp, alanında duayen isimleri davet ettiği etkinlikleriyle pek çok kişiye katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta dört farklı dalda atölye düzenleyen İTÜ OTG, sektöre ilgi duyanları; Godot Oyun Motoru ile Oyun Geliştirme Atölyesi, Ses Tasarımı 101 Atölyesi, Sektörel Kod Yazımı: Unity Atölyesi ve Oyun Tasarımı Temelleri Atölyesi’nde bir araya getirmişti. Söz konusu haberimizin detayları için İTÜ OTG Oyun Geliştirme Atölyeleri içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.

İTÜ OTG’nin bu hafta düzenleyeceği program ise; Oyunlar ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi olacak. 5 Kasım Pazar günü öğleden sonra saat 13.30’da başlayacak atölye, saat 16’ya kadar devam edecek. İTÜ Ayazağa Kampüsü EEB – D2102’de gerçekleştirilecek atölyede Ubik Studios Kreatif Direktörü Nihan İşler, katılımcılara konunun inceliklerini anlatacak.

İTÜ OTG Atölyelerine Nasıl Katılırım, Ücretli Mi?

İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen atölyeler ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Atölyelere katılım kimi zaman bir başvuru formu doldurularak yapılabilmekte, kimi zaman ise bu da talep edilmemektedir. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Oyunlar ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi için herhangi bir başvuru formu gerekmediği açıklanırken, atölyenin her seviyeden katılıma açık olduğu da deklare edilmiştir.

Bu hafta yapılacak atölye için duyuru metninde; “Döneme bu Pazar günü gerçekleştireceğimiz “Oyunlar ve Hikaye Anlatıcılığı” atölyemiz ile devam ediyoruz! Her seviyeden katılıma açık bu atölyede, hikaye anlatıcılığı ve oyun kavramlarının insanlığın kültürel evrimindeki yerinden, temel hikaye anlatım metotlarından, ilhamı nerelerde arayabileceğimizden ve bir oyun tasarlarken hikayeyi ne şekillerde aktarabileceğimizden bahsedeceğiz” ifadeleri kullanılmış.

İTÜ OTG sosyal medya hesaplarından duyurulan atölyeler, sitemiz Cepkolik.com’un okuyucuları için de tarafımızdan haberleştirilmektedir. Bu doğrultuda etkinlikler takip edilerek düzenli katılım sağlanabilir.

Kaynak ve etkinlik için: https://www.instagram.com/p/CzJNwHzonuQ/