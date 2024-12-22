Ana Sayfa » Oyun Oyunseverlere Müjde: PS Store Yılbaşı İndirimi Başladı! Oyun Oyunseverlere Müjde: PS Store Yılbaşı İndirimi Başladı! Emine Emre 3 Görüntüleme

Yeni yılın gelişi yaklaşırken oyun dünyasında muhteşem kampanyalar şimdiden sunulmaya başladı bile. Bu kapsamda, PS Store yılbaşı indirimi kampanyası ile yüzde 75’e varan oranlarda indirimler söz konusu. Oyun satın almayı planlayalar için PS Store Ocak indirimleri muhteşem bir fırsat diyebiliriz. İşte detaylar…

PS Store Yılbaşı İndirimi Başladı!

Son dönemde oyun fiyatları yüksek seyrediyor ve oyun severler bu durumdan oldukça şikayetçi. Ancak Steam, Epic Games Store, PS Store vb gibi platformların oluşturduğu indirim kampanyaları, oyun satın almayı düşünenler için son derece avantajlı olabiliyor. Popüler oyun fiyatlarında yapılan büyük oranlı indirimler oyun severleri oldukça mutlu ediyor. Bu kapsamda PS Store da yeni yılın gelişine özel büyük bir indirim kampanyası başlattı; Ocak İndirimleri!

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PS Store Ocak indirimleri kapsamında yüzde 75’e kadar olan oranlarda indirim söz konusu. Büyük indirim gören popüler oyunlardan bazıları ise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 şeklinde. PlayStation Store yılbaşı indirimleri kapsamında yaklaşık 2900 TL fiyatla satılan EA SPORTS FC 25 1260 TL seviyelerine indi; yaklaşık 3150 TL seviyesinde fiyatla sunulan Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 787,25 TL seviyesine geriledi.

PS Store Ocak indirimleri kampanyası kapsamında oyun fiyatlarında muhteşem bir düşüş söz konusu. Oyun satın almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. İşte PS yılbaşı indirimleri dahilinde fiyatı düşen oyunlar: