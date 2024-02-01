Ana Sayfa » Oyun Palworld 19 Milyon Oyuncuya Ulaştı – 1 Şubat 2024 Oyun Palworld 19 Milyon Oyuncuya Ulaştı – 1 Şubat 2024 Emine Emre 6 Görüntüleme

Pocket Pair tarafından geliştirilen ve yayımlanan Palworld rekor kırmaya doyamıyor. Piyasaya çıktığı ilk gün, ilk 8 saat içerisinde 2 milyon adet satan ve akabinde bu sayıyı katlayarak artıran Palworld, online oyuncu sayısında da Steam de tüm zamanların en iyi 2nci oyunu olmayı başardı. Listede Counter Strike gibi efsane oyunları dahi geride bırakan Palworld’ün, piyasaya çıkışının akabinde geçen yaklaşık 2 haftalık zaman diliminde toplamda 19 milyon oyuncuya ulaştığı açıklandı.

Palworld 19 Milyon Oyuncuya Ulaştı

2024 yılının ilk ayına Palworld tek kelimeyle damga vurdu. Oyun, satışa sunulur sunulmaz gamerlardan büyük rağbet gördü. Hem satış rakamları bakımından hem de oyuncu sayısı bazında önemli bir başarı yakalayan oyun, ayrıca diğer pek çok olayla da gündeme geldi. Oyun için yapılan Pokemon moduna Nintendo kısa sürede telif atarken, Pokemon yapımcısı The Pokémon Company de Palworld yapımcısına dava açmak için araştırmalarına devam ettiğini duyurdu.

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Oyunun satış rakamları ile ilgili olarak Palworld resmi Twitter (X) hesabından yapılan açıklamada Steam üzerinden 12 milyon ve Xbox üzerinden de 7 milyon olmak üzere toplamda 19 milyon oyuncuya ulaşıldığı belirtildi. İşte Palworld resmi hesabından yapılan açıklama ve atılan twit:

“Toplam oyuncu sayısı 19 milyonu aştı 🎉

#Palworld yayımlanalı iki haftadan az zaman oldu, teşekkürler!

・Steam: 12 milyon~ kopya

・Xbox: 7 milyon~ oyuncu

Hataların düzeltilmesine öncelik vermeye devam edeceğiz!

#Pocketpair e sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz!”

🎉Total number of players exceeds 19 million🎉



It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you!



・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players



We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07 — Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024

Paylaşım ve Elde Edilen Başarı Oyun Sektöründe Bir Kez Daha Gündem Oldu!

Oyunun resmi sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşım da kısa sürede 2 milyondan fazla görüntülenme aldı. Gamerların binlerce yorum ve beğeni ile ilgi gösterdiği paylaşıma dair gelen yorumlardan bir kaçına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım:

“Oyun güzel, ben de aldım oynadım ama efsane oyunları dahi geride bırakması biraz abartı gibi geliyor bana. Resmen reklamı yapıldıkça oyuncusu arttı, oyuncusu arttıkça reklamı yapıldı. Olumlu anlamda kısır döngüye girdi bu iş. Bakalım Palworld rüzgarı nerede ve ne zaman dinecek…”

“Bu durum oyun geliştiricilere büyük bir fikir vermeli. Artık büyük oyuncu kitlelerine ulaşmak için büyük bütçeli oyun yapma mecburiyeti yok. Popülariteyi yakaladığınız zaman, kısa sürede milyonlarca oyuncuya erişebiliyorsunuz.”

“Kim ne derse desin, Pokemon popülaritesinden yararlandığı bir gerçek. Aynı mantık üzerine kurgulanmış bir oyun olmasaydı bu kadar geniş bir kitleye erişemezdi. Eğer Nintendo ya da The Pokémon Company tarafından bir davaya muhatap olurlarsa kazandıkları tüm paradan daha fazla tazminat ödemek zorunda kalabilirler.”

“Bu gidişle oyuncu sayısı toplamda 30 milyonu rahatlıkla aşacak gibi görünüyor. Sonrasında oyunun yeni modları çıkarsa bu sayı 50 milyona doğru da gidebilir. Bu civarda da artık rüzgarı kesilir gibime geliyor.”