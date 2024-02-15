Palworld Oyuncu Sayısı Sert Düştü

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Pokemon benzeri oyun denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri olarak 2024 yılının ilk ayına damga vuran Palworld, hatırlanacağı üzere yayımlanır yayımlanmaz satış rekorları kırmaya başlamıştı. Piyasaya sürülmesinin ardından ilk 8 saatte 1 milyon adetten fazla satan oyunun ilerleyen günlerdeki satış rakamı 10 milyon adedin de üzerine çıkmıştı. Buna paralel olarak oyuncu sayısı da artan Palworld oyuncu sayısı son günlerde sert şekilde geri çekilmeye başladı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Palworld Oyuncu Sayısı Keskin Şekilde Geriliyor

19 Ocak da piyasaya çıkan ve çıkışı ile birlikte global oyun sektöründe gündem olan Pokemon benzeri oyun Palworld, Pocketpair tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştı. Gerek Steam üzerinden ve gerekse diğer platformlardan “en çok satan oyun” konumuna yerleşen yapımın oyuncu sayısında da her gün yeni rekorlar kırılıyordu. Ancak oyunun rüzgarı kısa sürdü. Ocak ayının sonuna kadar artmaya devam eden Palworld oyuncu sayısı, son 20 günde ise belirgin şekilde düşmeye başladı.

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Steam de anlık oyuncu sayısı Ocak ayı sonunda 2 milyon rakamının üzerinde bulunan Palworld de bu sayı Şubat ayı ortasında 500 bin rakamı seviyesine kadar geri çekildi. Böylece Palworld, oyuncu sayısının yüzde 75’ini kaybetmiş oldu. Oyunun gamerlar arasında yaşadığı 4’te 3’lük kaybın önümüzdeki dönemde de devam edebileceği ve anlık oyuncu sayısının 100 bin dolayına kadar düşmesinin sürpriz olmayacağı düşünülüyor.

Oyuncular Ne Dedi, Palworld Oyuncuları Oyunu Neden Bırakıyor?

2024 yılının en dikkat çekici yapımlarından biri konumunda bulunan Palworld, Pokemon’a olan benzerliği ile de pek çok tartışmanın odak noktasında yer almıştı. Pokemon ile telif ve mülkiyet noktasında karşı karşıya gelen yapıma dair “intihal” ve “kopyalama” suçlamaları yöneltilmişti. Ancak bu suçlamalar henüz bir davaya konu olmuş değil.

Pokemon modu dahil olmak üzere onlarca farklı modu ile de gamerların ilgisini çekmeyi başaran yapımın son 2 haftadır oyuncu sayısındaki düşüşün ise sürpriz olmadığı kaydediliyor. Gamerların bu konuda sosyal mecralarda şahsi hesaplarından dile getirdikleri görüşlerinden bazıları şu şekilde:

“Normal bir istatistik. Oyun zaten maksimum 70 – 80 saatlik içerik sunuyor, içeriğini tamamen tüketen bir daha dönmez mantıken. Güncellemeler geldikçe dönem – dönem yine artar, tam çıkışta en iyi dönemi görür sonra unutulur. Hele de survival oyunlar için bu kaçınılmaz bir sondur demek yanlış olmaz. Palworld yakaladığı rüzgar ile bunu birkaç ay daha devam ettirebilirdi ama demek ki nefesi buraya kadar yetti.”

“Çok iyi olmuş, hiç üzülmedim. 87 TL’ye çıkardıkları oyunu tutunca fiyatını XBOX da 999 liraya yükselttiler. Gamerların sizin para söğüşleme makinanız değil. Bir oyun tuttu diye böylesi fahiş fiyatlar istenmez. Eğer 100 – 200 lira şeklinde devam etse bu kadar keskin bir düşüş yaşamazdı oyuncu sayısında bana kalırsa…”

“Pek çok kişi Pokemon fikri ve heyecanı ile aldı ve birkaç saat oynadıktan sonra hevesini aldı. Ben de onlardan biriyim örneğin. Uzun süre oynanacak bir yapım değildi zaten. Ara ara açılır oynanır, o kadar. Hoş, baş yapıt oyunlardan bile belli bir süre sonra sıkılmak normal.”