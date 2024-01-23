Ana Sayfa » Oyun Palworld Pokemon Modu Geldi, Oyun Rekorlar Kırmaya Devam Ediyor Oyun Palworld Pokemon Modu Geldi, Oyun Rekorlar Kırmaya Devam Ediyor Emine Emre 58 Görüntüleme

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Palworld kısa sürede büyük başarı yakaladı. Palworld Pokemon modu da dün itibariyle yayımlandı, oyun rekorlarına devam ediyor.

Pocketpair tarafından geliştirilen ve 19 Ocak itibariyle çıkış yapan Palworld, kısa sürede global oyun sektörüne damga vurdu. Çıkış yaptığı andan itibaren ilk 8 saatte 1 milyondan fazla satan oyunun ilk 24 saatte ise 2 milyon satış rakamına ulaştığını daha önce Cepkolik okurlarına duyurmuştuk. Sonraki günlerde de rekorlarına devam eden Palworld için şimdi de Pokemon modu geldi. Palworld Pokemon modu sosyal mecralarda bir hayli dikkat çekti ve ilgi gördü; işte detaylar…

Palworld Anlık Oyuncu Sayısı ve Satılan Oyunlarda En İyiler Listesine Girdi!

Pocket Pair tarafından geliştirilen çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld, hem satış rakamlarında, hem de anlık oyuncu sayısında listelere girmeyi başardı. Steam’de 1.5 milyon anlık oyuncuya ulaşarak tüm zamanların anlık en çok oynanan oyunları listesinde 3. sıraya çıkan oyun, bu alanda 2nci sırada yer alan Counter Strike 2’yi de tehdit etmeye başladı.

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Counter-Strike 2’nin 1.8 milyon olan anlık oyuncu rekorunu geçmesi beklenen Palworld’ün, kısa sürede en fazla anlık oyuncu sayısına ulaşan oyunlar listesinin 2nci basamağına yerleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Palworld’ün 3,2 milyon anlık oyuncu sayısına sahip PUBG’ya ulaşmasının ise zor olacağı tahmin ediliyor.

Oyunun satış rakamlarındaki başarısı da giderek artıyor. İlk 8 saatte 1 milyon ve ilk 24 saatte de 2 milyon adet satışa ulaşan Palworld’ün satış rakamı dün itibariyle 5 milyon adedi de geride bıraktı. Böylece oyun, ilk 4 günde 5 milyondan fazla satarak önemli bir başarı elde etmiş oldu. Palworld’ün kısa sürede 10 milyon satış adedi barajını da aşacağı düşünülüyor.

Palworld Pokemon Modu Geldi, Videosu Milyonlarca Kez İzlendi

Palworld satış rekorları ve anlık oyuncu sayısı rekorları kırmaya devam ederken, modlamalar da başladı. Oyunun piyasaya çıkışının üzerinden henüz 4 gün çıkmışken Palworld Pokemon modu geldi. Sosyal medyada videosu paylaşılan Palworld Pokemon modu oyuncuların bir hayli ilgisini çekti. İşte kısa sürede milyonlarca kez izlenen o mod:

Palworld already has a Pokemon mod



Full video on my YouTube tomorrow! pic.twitter.com/X1ohT6mJiT — Toasted (@ToastedShoes) January 22, 2024

Oyuncular, Pokemon Modunun Arkasında Palworld Geliştirici Pocketpair’in Olduğunu Düşünüyor!

Palworld yayınlandıktan sonra birkaç gün içerisinde Pokemon modunun gündeme gelmesi, gamerlar tarafından bu modun arkasında oyunun geliştiricisi olan “Pocketpair var” şeklinde yorumlandı. Gamerların konu hakkındaki yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Nintendo buna mutlaka müdahale edecektir. Evet, oyun fena değil ama ne olursa olsun Pokemon’un popülaritesi üzerinden kendisine kar devşirdiği de yadsınamaz bir gerçek. Bu arada ben beğendim, orası ayrı.”

“Bir yandan oyunu geliştirdiklerine ve bir yandan da bu modu desteklediklerine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Adamlar kısa sürede on milyonlarca doları cebe indirdi. Bu noktadan sonra iyi değerlendirirlerse, ellerinde büyük bir fon oluştu. Büyük bir oyun stüdyosu haline gelebilirler.”

“Bu modu nasıl yapacağımıza dair bir açıklama gelecek mi acaba yoksa bu mod telif hakkı nedeniyle hiçbir zaman oynanabilir bir durumda olmayacak mı? Bu konuda sanırım Pocketpair resmi bir açıklama yapamaz değil mi, zira telif hakları nedeniyle sıkıntı olur…”