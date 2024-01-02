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Türkiye’de espor her geçen yıl giderek artan bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. Türk esporunun önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan SuperMassive, yeni yıla girmeden el değiştirdi. Başarılı espor takımını satın alan ise yabancı değil. Zaten yıllardır SuperMassive’in sponsorluğunu yapmakta olan Papara, artık başarılı espor takımının doğrudan sahibi oldu. Papara 2024 yılına SuperMassive’i satın alarak girdi haberimizin detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Papara 2024 Yılına SuperMassive’i Satın Alarak Girdi

Elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Papara, özellikle genç nesle hitap eden bir hizmet anlayışı ile faaliyet gösteriyor. Şirketin hedef kitlesinin gençler olması, bu alanda iştigal eden diğer kurum ve kuruluşlarla reklam anlaşmalarına gitmesine neden oluyor. Z Kuşağına ulaşmak için bu yaş grubunun ilgi duyduğu alanlara reklam veren Papara, uzun süredir espor takımı SuperMassive’in sponsorluğunu yapmaktaydı. Sponsorluğu bir adım daha ileriye götüren şirket, 2023 yılının son günlerinde SuperMassive’i satın aldı.

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Bu önemli satın almayı bir video ile duyuran Papara, yaklaşık 1,5 dakikalık videoda; Papara CEO’su Emre Kenci, SuperMassive CEO’su Bora Koçyiğit ve Papara SuperMassive oyuncusu İrfan Tükek’in (Armut) açıklamalarına yer verdi. Geleceğe yönelik olarak önemli açıklamalarda ve iddialı söylemlerde bulunan her 3 isim de, espor camiası için heyecan yarattı. İşte Papara tarafından paylaşılan söz konusu SuperMassive’i satın alma duyurusu videosu:

Papara, SuperMassive’i satın aldı! Esporun gençlere umut veren bir spor dalı olduğuna inanarak bir ilki gerçekleştirdik; Türkiye’ ilk kurumsal espor satın almasına imza attık. @supmassgg #OyunVarsaPapara pic.twitter.com/TVsnaqNEvf — Papara (@Papara) December 29, 2023

Papara, SuperMassive’e ve Espora Yatırım Yapmaya Devam Edecek!

Her geçen yıl kadrosuna önemli isimler dahil ederek büyümeyi sürdüren SuperMassive, tamamen Papara çatısı altına girdikten sonra, daha büyük hedeflere yürüyebilecek. Zira şirket CEO’su Emre Kenci tarafından yapılan açıklamada, espora ve Papara SuperMassive’e yatırım yapmaya devam edileceği deklare edildi.

Türk Espor Camiası Mutlu!

Papara’nın SuperMassive’i satın alması hem espor camiasını hem de espor tutkunlarını memnun etti. 29 Aralık 2023 Cuma günü duyurulan satın alma haberinin akabinde espor tutkunlarının sosyal medyadan şahsi hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bir kaçı şu şekilde:

“SUP bu satın alma sonrasında daha büyük hedeflere yürüyebilir. Papara’yı da Türk esporuna yatırım yaptığı için tebrik ederim. Tam bir kazan – kazan anlaşması olmuş bana göre.”

“Bu satın almaya paralel olarak Papara’nın SuperMassive’e özel ürünler geliştirmesi gerekli. Örneğin Supermassive özel tasarım kart olabilir.”

“Espor tutkunları için müthiş haber. Papara müşterilerinden “ayın müşterisi” seçtiği kişileri SuperMassive maçlarına davet edebilir bana göre, hoş olur.”

“Pek çok şirket yatırımdan kaçarken, özellikle de espor gibi riskli bir alana para yatırmazken, Papara’nın yaptığı takdire şayan doğrusu. Diğer şirketlere örnek olması dileğiyle…”