Günümüzün en çok tercih edilen ön ödemeli kartı olan Papara Kart, Papara hesabınızla beraber ön ödemeli şekilde alışveriş yapmanızı sağlar. Papara Kart’a EFT/Havale işlemleri ile para yatırabilir ve istediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere Papara Kart nasıl alınır ve ne işe yarar sorularına cevap vereceğiz.

Papara Kart ile beraber hiçbir komisyon ödemeden internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Bununla beraber harcamalarınızı kontrol edebilir ve birçok fırsat kazanabilirsiniz. Oldukça güvenilir bir sistem olan Papara Kart, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Papara Kart, kullanıcılarına ücretsiz para transferi, ödeme takibi ve bütçe düzenleme konusunda destek sağlar. Tüm finansal işlemlerinizi Papara Kart üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Papara Kart Nereden ve Nasıl Alınır?

Papara Kart’ın avantajlarından faydalanmak istiyorsanız, Papara’ın internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapıp, hesap açabilirsiniz. Papara Kart’a hesap açma işlemi tamamen ücretsizdir.

Bununla beraber Papara Lite Kart’da oldukça popüler bir hizmettir. Papara Lite Kart’ı fiziksel başvurular ile beraber kolaylıkla elde edebilirsiniz. Bunun için D&R, gittigidiyor, hepsiburada, Teknosa, n11.com, kidega, istegelsin, CarrefourSA marketleri, carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Market’lerden birisini tercih edebilirsiniz. Papara Lite Kart için 5 TL bir açılış ücreti gerekmektedir. Açılış ücreti hesabınızın aktif olmasıyla beraber hesabınıza geri yatırılacaktır.

Papara Kart Fiyatları Ne Kadar?

Papara Lite Kart, ücretsiz bir ön ödemeli karttır. Papara Lite Kart’ı 5 TL ödeyerek satın alabilir ve kartınızı aktif hale getirdiğinizde, kart ücreti hesabınıza iade edilir. Bir yıl içinde en fazla iki kart için kart ücret iadesi yapılır. Aylık kart ücreti alınmaz.

Papara Kart Aktifleştirme Nasıl Yapılır?

Papara Kart’ı kullanmadan önce aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bu işlem oldukça basittir. İlk olarak Papara hesabınızla internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yapın. Sonra “Yeni Kart” seçeneğinden “Papara Kart’ı Tanımla” butonuna basın.

Daha sonra çıkan ekranda yer alan kutucuklara kart bilgilerinizi girerek ‘Aktive Et’ seçeneğini tıklayın.

Papara Kart’a Nasıl Yükleme Yapılır?

Papara Kart’a istediğiniz banka üzerinden para gönderme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla beraber PTT, CarrefourSA ve TeknoSA’lardan Papara hesabına para yatırabilirsiniz.

Tüm Zamanların En Çok İzlenen 10 Youtube Videosu