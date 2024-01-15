Ana Sayfa » E-Spor Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 Yılına Kupayla Başladı, TCL Şampiyonu Oldu! E-Spor Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 Yılına Kupayla Başladı, TCL Şampiyonu Oldu! Emine Emre 0 Görüntüleme

Türkiye League of Legends esporunda yeni yılın ilk kupası sahibini buldu. Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 yılına kupayla başladı, TCL şampiyonu oldu!

Riot Games Türkiye ekibi tarafından 5 Ocak Cuma günü başlatılan LoL TCL 2024 sona erdi. Toplamda 16 takımın katılımı ile start alan turnuvada 4’er takımdan oluşan 4 grup ile ilk etap başlamıştı. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların çeyrek finale yükseldiği turnuvanın play offları büyük heyecana sahne oldu. Çeyrek final ve yatı finalde başarılı olan; Papara SuperMassive ile Misa Esports turnuvanın finalinde karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup etmeyi bilen Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 yılına kupayla başladı, TCL şampiyonu oldu!

Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 Yılına Kupayla Giriş Yaptı!

Uzun yıllardır Papara sponsorluğunda LoL espor arenasında boy gösteren SuperMassive, bilindiği üzere yeni yıla büyük bir gelişme ile girmişti. Papara tarafından tamamen satın alınan takım için espor alanında büyük yatırımlar yapılacağı deklare edilmişti. Bu yatırımlar, 2024’ün ilk turnuvasından itibaren meyve vermeye başladı. Riot Games Türkiye ekibi tarafından düzenlenen Sezon Kupası 2024 de kupaya uzanan Papara SuperMassive, hem taraftarlarını, hem de yatırım yapan Papara’yı memnun etti.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Gruplarından çıktıktan sonra play offlarda başarılı olan ekipler, önce yarı finale ve ardından da finale yükseldiler. Bo5 formatında yapılan play offlarda 3 maçı kazanan takımlar tur atladı. Final de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Misa Esports finalde ilk 2 maçı kazanarak 2-0 öne geçti. Kupaya yalnızca 1 adım uzaklıkta olan takımın hayallerine uzanmasına Papara SuperMassive müsaade etmedi.

Türkiye Sezon Kupası TCL 2024 finalinde müthiş bir geri dönüşe imza atan Papara SuperMassive, üst üste 3 kez rakibini mağlup ederek eşleşmeden 3-2 galip ayrıldı ve rakibini saf dışına iterek şampiyonluğa uzandı. 2024 yılına kupa ile başlayan Papara SuperMassive, yatırımcısını ve taraftarlarını sevindirdi.

Riot Games Türkiye Tarafından TCL Sezon Kupası 2024 de 10 Bin Euro Dağıtıldı

Turnuvada, kupaya uzanan Papara SuperMassive aynı zamanda 4 bin Euroluk ödülün de sahibi oldu. TCL Sezon Kupası 2024 de takımlara dağıtılan para ödülleri şu şekilde oldu: