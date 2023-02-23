Paranormal Aktivite’nin Yapımcılarından Korku Oyunu Geliyor!

Günümüzde her kategoriden oyun bulunmakta bu kategoriler arasında en popüler olan korku oyunları son zamanlarda oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Paranormal Aktivite yapımcılarının çıkaracağı yeni korku oyunundan bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi Paranormal Aktivite geçtiğimiz zamanların en iyi gerilim ve korku filmlerin yapımcısı olmuştur. Canavar ve yaratıkların olmadığı fakat bilinmeyen bir varlığın olduğu bu filmde gerilim ve korkuyu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Söylentilere göre bu filmleri oyun moduna çevirerek oyun dünyasına giriş yapmayı amaçlıyorlar.

Yapımcı şirkte, Blumhouse Games olarak isimlendirdiği yeni bir marka kurarak film üzerinden video oyun dünyasına giriş yapacağını açıkladı. Blumhouse tarafından piyasaya sürülecek oyunlar, tamami ile korku ve gerilim olarak senaryo haline getirilecek.

Bunun yanında farklı bir açıklama yapan şirket, çıkacak olan oyun için PC, konsol ve mobil platformlarda çıkararak her alanda adından söz ettirmeyi planladıklarını açıkladı. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Fakat bu sürenin biraz uzun süreceğini belirttiler.

Bizlerin fikirleri soracak olursanız filmlerine baktığımız zaman oldukça başarılı bir iş çıkartan ekip oyun konusunda oyunculara istediklerini verecek gibi duruyor.