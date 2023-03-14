Paranormal Tales’ın Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde her kategoriden oyun bulunmakta bu kategoriler arasında en popüler olan korku oyunları son zamanlarda oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere yeni korku oyunu olan Paranormal Tales’ın oynanış videosuna göz atacağız.

İsmine baktığımız zaman ünlü korku ve gerilim filmi olan Paranormal Aktive’nin oyunu gibi gözükebilir ama bu oyunun yapımcıları değildir bunu belirtmek isteriz.

Oyun içi mekaniklere baktığımız zaman diğer korku oyunlarına nazaran vücut kamera açısı ile oynama imkanı bulacaksınız. Oyunun daha geliştirme aşamasında olduğu için oyunu aşağıda paylaşacağımız video ile sınırlı kalmayacaktır.

Oyun içinde ise birden fazla hikaye bulunup oyunu tek bölüm içinde geçirmeyeceksiniz. Yapımcı şirket ise çıkaracakları oyun için oldukça iddialı bir tavır sergilemekte.

Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ama bizlerin fikri 2023 yılı içinde oyuncular ile buluşması yönünde