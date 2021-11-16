Parmak İzi Sensörü Yanıt Vermiyor Ne Yapabilirim?

Parmak izi sensörü arızları, genellikle Android cihazlarda yaşanan bir sorundur. Özellikle Samsung ve Huawei gibi cihazlarda bu sorun ile karşılaşıyor. Parmak izi tarayıcı, hemen hemen her akıllı telefonda bulunan ve ekran kilidini açmaya sağlayan bir işlemdir.

Parmak izi sensörü, cihazınızı yetkisiz erişime karşı korur. Bazı uygulamaların güvenliğini sağlamak amacıyla bir seçenek olarak kullanılır. Çok kullanışlı ve tasarruflu bir çözüm olarak olanak sağlar. Özellikle son gelen Android güncellemelerinde bu sorun ile karşılaşılıyor. Bu sorunlarla karşılaşmamak için; gelen güncellemeyi yapmadan önce, parmak izi sensörü devre dışı bırakılmalıdır.

Daha çok yeni çıkan Android ve iPhone telefonlarda bulunan parmak izi okuyucu ile telefonunuzun ekran kilidini açabiliyor veya bazı uygulamalara girerken şifre yazmak yerine sadece parmağınızı okutup giriş yapabiliyorsunuz. Bu çok hızlı ve pratik bir özellik. Fakat bazı telefonlarda bu parmak izi sensörü her zaman çalışmıyor veya tamamen devre dışı kalabiliyor.

Parmak İzi Okuyucu Yanıt Vermiyor Hatası

Özellikle Samsung cihazlarda, parmak izi sensörü birçok şikayet aldı. Kullanıcılarını dinleyen Samsung, parmak izi okuyucuyu cihazın arkasına, kameranın hemen altına yerleştirdi. Ancak Reddit ve XDA Developers gibi pek çok forumda birden çok kullanıcı, yeni parmak izi okuyucunun sorunlu olduğunu ve ömrünün kısa olduğunu iddia etti, çünkü bazen parmak izi okuyucusu yanıt vermeyen bir hata yaptı, ancak tek çözüm telefonu yeniden başlatmaktı. Ancak yapılan araştırmalar, sorunun parmak izi sensörünün yerinden dolayı değil, yazılımsal bir sorun olduğunu ortaya çıkardı.

Parmak İzi Okuyucuyu Yeniden Yapılandırma

İlk çözümü, telefonları kilidini açmak için sorun parmak izini yeniden yapılandırmaktır. Herhangi bir nedenden dolayı yanlış ayarlanmış olabilir, bu da ne kadar çok uğraşsak da cihazın kilidini açamamasına neden olabilir. Bunun için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

Ayarlara girin.

Biyometrik Veri ve Güvenlik seçeneğini seçiyoruz.

Parmak izlerine tıklıyoruz.

İzleri kaldırıp tekrar ekliyoruz.

Ekran Koruyucu Değişikliği

Bazı ekran koruyucuları, öndeki parmak izi okuyucularını olumsuz etkiler. Fiziksel bir basınç uyguladığımız zaman, ekran koruyucular yüzünden bu etkileşim gerçekleşmeyebilir. Bunun için ekran koruyucunuzu değiştirebilirsiniz.

Ayrıca alkolle ıslatılmış bir bezle pamuklu çubukla ıslatın ve düğme yüzeyini dikkatlice silin. Kurutun ve sensörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Temiz ve kuru parmaklarla düğmeye dokunun.

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