Path of Exile 2 Erken Erişimde Rekor Oyuncuya Ulaştı! Emine Emre

2013 yılında oyuncuyla buluşan Path of Exile’ın yeni oyunu 6 Aralık 2024 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürüldü. Heyecanla beklenen aksiyon RPG oyunu yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve Path of Exile 2 erken erişimde rekor oyuncuya ulaştı. Oyunun Steam’deki eş zamanlı oycu sayısı 460 bine yaklaştı. İşte ayrıntılar…

Path of Exile 2 Erken Erişimde Rekor Oyuncuya Ulaştı!

Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Path of Exile 2, 2024 yılının en çok beklenen oyunlarından biri oldu. Aslında Path of Exile 2’nin gelişi 2019 yılında duyurulmuştu ve o zamandan beri merakla bekleniyor diyebiliriz. 2013 yılında oyuncuyla buluşan Path of Exile aksiyon RPG oyunu en beğenilen yapımlardan bir olunca serinin ikinci oyunu da büyük bir rekor ile yoluna başladı.

ARPG oyunu Path of Exile 2, 1 milyon erken erişim ve Steam platformunda da 460 bine yakın eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir rekora imza attı. İlk oyun gibi Path of Exile 2 de oyun dünyasında büyük bir başarı yakalayacak gibi görünüyor. Oyunun Grinding Gear Games tarafından geliştirilerek yayınlandığını yukarda belirtmiştik; şirketin kurucu ortaklarından biri olan Jonathan Rogers, Path of Exile 2’nin bu başarısının ardından bir video yayınladı.

Jonathan Rogers yayınladığı videoda oyunun büyük başarısından bahsetti ve 1 milyonu aşkın oyunun satıldığını ve hala da bu sayının artmaya devam ettiğini belirtti. Oyun severlere, bu erken erişim döneminde bir müddet bekleme önerisinde bulunan Rogers, bu satış rakamlarının muhteşem olduğunu fakat bazı sorunları da beraberinde getirebileceğini aktardı.

Eş zamanlı olarak 1 milyon kişinin online olmasını tahmin edemediklerini belirten Rogers, lansmanda kuyruklar olabileceğini de söyledi. Bulut kapasitesini artırmak için sipariş oluşturduklarını aktaran Jonathan Rogers, erken erişimde bu denli büyük bir talebin geleceğini beklemediklerini belirtti. Buradan anlaşılan o ki Path of Exile’ın büyük başarısı serinin 2. oyunu ile devam edecek.

Path of Exile 2 Nasıl Bir Oyun?

Görünen o ki Path of Exile (PoE) kendine büyük bir oyuncu kitlesi oluşturmuş durumda. Bu başarı da Diablo 4’ün etkisi de göz ardı edilmemeli. PoE 2, orijinal oyunun öyküsünden 20 yıl kadar sonraki zamanı konu edinmiş durumda. Path of Exile 2 de oyuncular, Seed of Corruption’ın izinden giderek Count of Ogham’ın kendine karşıt olanları idam etme planlarını bozma görevindeler.

Count of Ogham’ın gücünü elinden alan oyuncular bu oyun boyunca çok çeşitli düşmanlarla savaşacak, ilginç varlıklarla karşılaşacak ve çeşitli ittifaklar kurarak Wraeclast yıkımını durduracaklar. Path of Exile şimdiden büyük bir başarı yakaladı, bakalım ilerleyen süreçte neler olacak…