Payday 2 Ücretsiz Oldu!

Günümüzün en popüler aksiyon oyunlarında biri olan Payday oyununu bilmeyen yoktur, Ünlü oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir yol çizerek bu kampanyaya Payday 2 gibi bir oyunu daha ekledi.

İlk olarak sizlere oyunun kısaca özetini geçelim; Aksiyon tabanlı olan oyun dört kişilik soyguncu çetesi halinde bankaları soyacaksınız. Oyuncular ilk oyundaki gibi arkadaşlarıyla toplanıp sağlam soygunlar düzenleyebilecekler. Tamamen ekip işi olan bu oyunda oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman oldukça AA kalitede bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle çatışma sahneleri oldukça gerçekçi şekilde tasarlanmış.

Son olarak PAYDAY 2’yi 15 Haziran saat 18.00’e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilir ve kalıcı olarak oyunu oynayabilirsiniz.