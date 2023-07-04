Payday 3 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 oynanış fragmanına göz atacağız.

Payday 3‘ü ilk duymamızın üzerinden oldukça fazla zaman geçmişti, özellikle gelen ertelemeler sonucunda oyuncular bir hayli sıkılmıştı. Fakat son dönemlerde gelen tanıtım videoları ve şimdi yayınlanan oynanış fragmanı ile oyuncularını bir nebze tatmin ettiler.

Oyunun kısaca konusuna gelecek olursak; Oyun Payday 2’nin sonrasında, yani soyguncuların yollarını ayırdıkları ve suç hayatlarını terk ettikleri ama yine de onları bu konuda motive eden bir şeylerin olduğu zamanın sonrasında gerçekleşecek olayları ele alınacak. Özellikle aksiyon sahnelerinin bol olacağı bu oyunda çatışma sahneleri oldukça keyifli geçecek.

Son olarak Payday 3, 21 Eylül 2023 tarihinde PC, PS5 ve Xbox Series X-S platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşacak.