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Payday 3 Resmi Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 oyunundan kısaca bahsedeceğiz.

Mustafa

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Payday 3

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Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 oyunundan kısaca bahsedeceğiz.

Payday 3‘ü ilk duymamızın üzerinden oldukça fazla zaman geçmişti, sonunda oyuncuların bir nebzede olsa da meraklarını giderecek bir fragman yayınlayarak oyuncu kitlesini sevindirmeyi başardı.

Oyunun kısaca konusuna gelecek olursak; Oyun Payday 2’nin sonrasında, yani soyguncuların yollarını ayırdıkları ve suç hayatlarını terk ettikleri ama yine de onları bu konuda motive eden bir şeylerin olduğu zamanın sonrasında gerçekleşecek olayları ele alınacak.

Bildiğiniz gibi son dönemlerde birincil şahıs nişancı oyunları oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bunun sebebi ise gerçek hayatta ki gibi oyunculara oyun içerisinde o aksiyonu yaşatabiliyorlar. Zaten bildiğimiz gibi Payday serisinde de aksiyon ve çatışma sahneleri oldukça nefes kesmekte.

Oyunun çıkış tarihi tam kesin olmamakla birlikte fiyatı da henüz belirlenmiş değil ve bunun yanında sistem gereksinimleri hakkında da bir açıklama yapılmadı ama çıkacak olan oyunun bizlere göre sistem gereksinimleri bir tık üst seviyede olacağını tahmin ediyoruz.

Sons of the Forest Şubat 2023’te Geliyor!

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Mustafa
Mustafa
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