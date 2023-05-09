Payday 3 Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 tanıtım fragmanına göz atacağız.

Payday 3‘ü ilk duymamızın üzerinden oldukça fazla zaman geçmişti, sonunda oyuncuların oldukça meraklarını arttıracak bir tanıtım fragmanı yayınladılar. Oyun hakkında oldukça fazla iddia bulunmakta.

Oyunun kısaca konusuna gelecek olursak; Oyun Payday 2’nin sonrasında, yani soyguncuların yollarını ayırdıkları ve suç hayatlarını terk ettikleri ama yine de onları bu konuda motive eden bir şeylerin olduğu zamanın sonrasında gerçekleşecek olayları ele alınacak. Özellikle aksiyon sahnelerinin bol olacağı bu oyunda çatışma sahneleri oldukça keyifli geçecek.

Oyunun çıkış tarihi tam kesin olmamakla birlikte fiyatı da henüz belirlenmiş değil ve bunun yanında sistem gereksinimleri hakkında da bir açıklama yapılmadı ama çıkacak olan oyunun bizlere göre sistem gereksinimleri bir tık üst seviyede olacağını tahmin ediyoruz.