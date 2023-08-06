PayDay 3 Yeni Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan Payday oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Payday 3 yeni oynanış fragmanına göz atacağız.

Payday 3‘ü ilk duymamızın üzerinden oldukça fazla zaman geçmişti, özellikle gelen ertelemeler sonucunda oyuncular bir hayli sıkılmıştı. Fakat son dönemlerde gelen tanıtım videoları ve şimdi yayınlanan yeni oynanış fragmanı ile oyuncularını bir nebze tatmin ettiler.

Özellikle fragmana göz attığımız zaman tam bir aksiyon karmasına denk gelmekteyiz bunun yanında soygun sahneleri oldukça keyifli ve bir o kadar heyecanlı geçecek.

Grafik ve oynanış konusuna gelecek olursak, grafik kalitesinin üst seviyede olduğunu görüyoruz ve oyun içinde çözmemiz gereken birden fazla bulmaca tarzı görevlerinde yer alacağını bildirmek isteriz.

Son olarak Payday 3, 21 Eylül 2023 tarihinde PC, PS5 ve Xbox Series X-S platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşacak.