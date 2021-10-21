PayPal, Pinterest’i Satın Alıyor – Yılın En Büyük Yatırımı

Önde gelen ve tanınmış ödeme platformlarından biri olan PayPal; dijital pinboard platformu Pinterest’i 45 milyar dolara satın almak için görüşmeler yapıyor. Gelişme, ilk olarak Bloomberg tarafından ortaya çıktı.

Anlaşma gerçekleşirse, şimdiye kadar bir sosyal medya şirketinin en büyük satın alımı olacak. Şu anda, Microsoft’un 2016 yılında 26.2 milyar dolara LinkedIn‘i satın alması bu kategorideki en büyük işlemdi.

Her şey beklendiği gibi giderse, PayPal üç aylık kazancını bildirdiğinde; anlaşma önümüzdeki ayın başlarında olacak. Ancak, anlaşmanın henüz kesin olmadığını ve onunla ilgili şartların değişebileceğini unutmayın. Haberler ortaya çıktıkça, PayPal’ın hisseleri düşerken, Pinterest hisselerinde bir artış gördü.

Pinterest’in satın alınmasıyla PayPal, çevrimiçi alışveriş yapanların; platformlardaki etkileyicileri takip etmesi nedeniyle e-ticaret büyümesinin daha fazlasını elde edecek. Ayrıca şirketin gelirini reklam gelirleriyle çeşitlendirmesine yardımcı olacak.