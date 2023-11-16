PC Game Pass Büyük İndirime Gitti Sadece 5 TL!

Bu gece yarısından (16 Kasım Perşembe) geçerli olmak üzere PC Game Pass aboneliği için dikkat çekici bir indirim geldi. Yalnızca 1 aylık abonelik seçeneğinde olan ve yalnızca tek seferlik alınabilen abonelik fiyatı 5,90 TL düzeyine geriledi. Normal fiyatı 159 TL olan aylık aboneliğin yüzde 95 seviyesinde indirim ile 6 liranın da altına gerilemesi oyuncuları sevindirdi. Kısa süreli olacak PC Game Pass büyük indirimi için bitiş tarihi ise açıklanmadı.

PC Game Pass Büyük İndirimle 5,90 Liraya Düştü

Microsoft’un Xbox One, Xbox Series X/S ile PC oyuncuları için devrede olan oyun platformu Game Pass ülkemizde yaklaşık 1 yıldır indirim yapmıyordu. Hatta platform, son dönemde gelen zamlar ile adından söz ettiriyordu. Son gelişme ise oyuncuları memnun etti. Zira PC Game Pass fiyatında hatırı sayılır bir indirime gidildi. Fiyat, 159 TL düzeyinden 5,9 lira seviyesine indirildi.

Yalnızca 1 aylık abonelik seçeneğinde geçerli olan indirim oranı, daha uzun süreli abonelik türlerinde ise geçerli değil. Bunun yanı sıra, defalarca 1’er aylık abonelik alarak hem tasarruf yapmak hem de uzun süreli Game Pass aboneliği sahibi olmak isteyenler için de maalesef haberler iyi değil. Zira sistem buna izin vermiyor. Dolayısıyla yalnızca 1 aylık üyeliği bu fiyattan almanın tadı çıkarılabilir.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Üye Sayısındaki Azalma İndirimi Tetiklemiş Olabilir!

Gerek dolar kurundaki artış ve gerekse Microsoft’un oyun alanına yaptığı yatırımları çıkarmak adına Game Pass’e son dönemde yaptığı zamlar sonrasında oyuncular aboneliklerini yenilememe yoluna gitmeye başlamıştı. Mevcut fiyatların pahalı geldiği oyuncular, istemeyerek de olsa aboneliklerine veda etmek durumunda kalmıştı.

Platforma gelen zamlar sonrasında ülkemizde platformun üye sayısında düşüş gözlemleyen Microsoft’un Game Pass’in fiyatında bu nedenle indirime gitmiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca 1 aylık üyeliğin indirimli olması sayesinde yeni abonelerin uzun süreli abonelik yapmaya da yönelebileceği ön görülüyor.

Oyuncular İndirimden Memnun, Devamını Bekliyor!

İndirim haberi sonrasında pek çok gamer kişisel sosyal medya hesaplarından görüşlerini bildirerek PC Game Pass ücretinin düşürülmesinden memnun olduklarını deklare ettiler. Bu indirimin uzun süreli aboneliklere de uygulanmasını isteyen pek çok oyuncu, bu yöndeki taleplerini de dile getirdi.