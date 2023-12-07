PC İçin 2024 Yılında Çıkış Yapacak Oyunlar

PC oyun meraklıları için yeni bir dönem başlıyor; 2024’te yeni oyunlar geliyor. 2024 yılının yeni oyunlarını, yeni maceralarını siz oyun severler için araştırdık ve bir 2024’te çıkacak oyunlar listesi oluşturduk. Listede hali hazırda duyurulan ve heyecanla beklenen oyunlarının yanı sıra henüz çıkış tarihi belli olmayan oyunlar da mevcut. Onların da tarihleri belli olduğunda buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.

PC için 2024 Yılında Çıkacak Oyunlar Listesi

2024 yılında PC oyuncuları için gelecek oyunlar arasında merakla çıkması beklenen devam oyunları da mevcut. Frostpunk 2, Ark 2 ve Little Nightmares 3 gibi yapımlar bunlardan bazıları ve oldukça beğenilen oyunlar. Devam oyunu olmayan bağımsız oyunlardan ise Tiny Glade, Reka, Field of Misteria gibi oyunlar da dikkat çekmeye başarıyor. Listede onlarca yapım yer alıyor ve açıkça söylemek gerekirse kimi sıkıcı görünse de oldukça ilgi çekici ve hatta favoriniz olacak oyunlar da var gibi görünüyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İşte 2024’te PC için çıkacak oyunlar listesi:

Prince of Persia: The Lost Crown (18 Ocak)

Enshrouded (Erken Erişim) (24 Ocak)

Like a Dragon: Infinite Wealth (25 Ocak)

Unforetold: Witchstone (Erken Erişim) (25 Ocak)

Tekken 8 (26 Ocak)

Palworld (Ocak ayı içinde)

Granblue Fantasy Relink (1 Şubat)

Suicide Squad: Kill the Justice League (2 Şubat)

Persona 3 Reload (2 Şubat)

Helldivers 2 (8 Şubat)

Banishers: Ghosts of New Eden (13 Şubat)

Ultros (13 Şubat)

Solium Infernum (14 Şubat)

Pacific Drive (22 Şubat)

Nightingale (Erken Erişim) (22 Şubat)

Promenade (23 Şubat)

Wrath: Aeon of Ruin (27 Şubat)

Felvidek (Şubat)

Islands of Insight (Şubat)

Life By You (5 Mart)

Crown Wars: The Black Prince (7 Mart)

Zoria: Age of Shattering (7 Mart)

Homeworld 3 (8 Mart)

Dragon’s Dogma 2 (21 Mart)

Destiny 2: The Final Shape (4 Haziran)

33 Immortals (2024)

Alliance of the Sacred Suns (2024)

Aloft (2024)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (2024)

Anger Foot (2024)

Ara: History Untold (2024)

Ark 2 (2024)

Ascent of Ashes (Erken Erişim) (2024)

Avowed (2024)

Baby Steps (2024)

Beastieball (2024)

Bellwright (Erken Erişim) (2024)

Beyond These Stars (2024)

Black Myth: Wukong (2024)

Blue Protocol (2024)

Bounty Star (2024)

Breachway (2024)

Broken Roads (2024)

Capes (2024)

Corpus Edax (2024)

Crashlands 2 (2024)

Creature Keeper (2024)

Critter Cove (Erken Erişim) (2024)

Demonschool (2024)

Diesel Legacy: The Brazen Age (2024)

Distant Bloom (2024)

Dungeons of Hinterberg (2024)

Earthblade (2024)

Earth from Another Sun (2024)

Echoes of the Plum Grove (2024)

Europa (2024)

Expeditions (2024)

Fields of Mistria (2024)

Flintlock: The Siege of Dawn (2024)

Frostpunk 2 (2024)

Galacticare (2024)

GI Joe: Wrath of Cobra (2024)

Gray Zone Warfare (2024)

Greedfall 2: The Dying World (2024)

Harold Halibut (2024)

Horizon Forbidden West (2024)

Indika (2024)

Iron Meat (2024)

Killer Klowns from Outer Space (2024)

Light Odyssey (2024)

Lightyear Frontier (Erken Erişim) (2024)

Little Nightmares 3 (2024)

Lollipop Chainsaw RePOP (2024)

Lost Isle (2024)

The Lost Wild (2024)

MechWarrior 5: Clans (2024)

Men of War 2 (2024)

Microsoft Flight Simulator 2024 (2024)

Mika and The Witch’s Mountain (2024)

Mirthwood (2024)

Multiversus (full launch) (2024)

Nivalis (2024)

Paper Trail (2024)

Penny’s Big Breakaway (2024)

Pepper Grinder (2024)

The Plucky Squire (2024)

Pragmata (2024)

Reka (2024)

Replaced (2024)

Republic of Pirates (2024)

Skate Story (2024)

Snufkin: Melody of Moominvalley (2024)

Songs of Conquest (2024)

Songs of Silence (2024)

South Park: Snow Day (2024)

Star Wars Outlaws (2024)

Still Wakes the Deep (2024)

Tales of the Shire (2024)

Tiny Glade (2024)