PC Suite Nedir? Mi PC Suite Nasıl Kullanılır?

Yaklaşık 2-3 yıldır aramızda bulunan Xiaomi, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Xiaomi, kullanıcılarına bilgisayardan cihazlarını kullanma imkanı sağlıyor. Mi PC Suite, Mi cihazları için özel olarak tasarlanan bir programdır. Mi PC Suite, yedekleme, kurtarma vb. birçok işlem yapmanızı sağlıyor.

Xiaomi bilgisayarınız ile bağladığı zaman, internet hizmetinizi kullanmaya başlar. Ekran yayınlamayı aktif ettiğiniz takdirde, bilgisayarınızdan akıllı telefonunuzu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca PC Suite ile beraber yedekleme ve kurtarma işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Özellikle Fastboot modunu kullanırken, PC Suite çok kolaylık sağlıyor. Dosya transferleri, veri aktarımı ve uygulama yükleme işlemleri içinde olanak sağlar. Ayrıca video ve müzik konularında birçok avantaj sağlıyor. Şöyle ki telefonunuzda bulunan resim ve videoları bilgisayarınızdan izleyip, kopyalayabilirsiniz. Müzik indirmek için PC Suite’yi kullanabilirsiniz.

Mi PC Suite Nasıl Kullanılır?

İlk önce Windows bilgisayarınıza Mi PC Suite’yi indirmeniz gerekiyor. Özellikle indirdiğiniz Mi PC Suite’nin son sürüm olduğuna dikkat etmelisiniz. Ayrıca Mi PC Suite, Windows 7 ve 8.1 işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Mi PC Suite’yi bilgisayarınıza kurduktan sonra telefonunuz ile bağlantı kurulamadıysa “Connect to device” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Xiaomi cihazınızda yedekleme yapmak istiyorsanız “Backups” butonuna, yedekleme yaptığınız verileri geri yüklemek ve cihazınızı kurtarmak istiyorsanız “Recovery” ve güncelleme yapmak içinde “Update” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca birçok farklı işlem için butonlar mevcut. Yapmak istediğiniz işlemleri, bu uygulamadan seçip yapabilirsiniz.

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