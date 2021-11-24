Xiaomi Car’a Dair Yeni Detaylar Var

Bu haftanın başlarında, Xiaomi en son mali raporunu paylaşmıştı. Bu, şirketin araştırma ve geliştirme departmanının şu anda 13.919 üyeye sahip olduğunu ve bu üyelerin 500’den fazlasının şirketin otomobil projesinde çalıştığını ortaya koydu.

Yeni bir rapora göre, 14.000 üyeye yakın güçlü araştırma ve geliştirme departmanı, şirketin toplam çalışan sayısının; yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturuyor. Daha önce, Çinli teknoloji devinin ilk otomobil birimini; resmi olarak kaydettirdiğini ve Lei Jun’un (markanın kurucusu ve CEO’su) 300’den fazla çalışanı ile bölüme liderlik ettiğini bildirmiştik.

Yeni kurulan akıllı elektrikli araç işi de tamamen şirkete aitken; birkaç gün önce ikinci bir otomobil birimi de inşa oldu. Ayrıca mali rapor, şirketin EV işinin sorunsuz ilerlediğini; ve ilk seri üretm otomobilin 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu.

Bu, Ekim ayındaki önceki raporumuzla uyumlu. Tamamen kendi kendine giden arabaları piyasaya sürmeye yönelik gelecek planlarını daha da desteklemek için marka; Ağustos 2021’de Deepmotion adlı otonom sürüş tabanlı bir startup’ı bile satın almıştı.

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