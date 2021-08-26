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Xiaomi, Yeni Arabası İçin Otonom Sürüş Teknolojisi Satın Aldı

Xiaomi, Deepmotion adlı otonom sürüş teknolojisi tabanlı bir startup satın almayı planlıyor. Satın alma anlaşması 77,4 milyon ABD Doları tutarında olacak ve şirket elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanırken gerçekleşecek.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, Deepmotion adlı otonom sürüş teknolojisi tabanlı bir startup satın almayı planlıyor. Satın alma anlaşması 77,4 milyon ABD Doları tutarında olacak ve şirket elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanırken gerçekleşecek.

Çinli teknoloji devi, beklenenden daha iyi bir ikinci çeyrek sonuçları kaydettikten sonra bu satın alma için duyuru yaptı. Bu, özellikle pazardaki toparlanmanın Apple’ı geçerek sevkiyatlar açısından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olmasıyla gerçekleşti.

Şirket, akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu haline gelirken, EV’nin de aralarında bulunduğu otomobil sektörüne de adım atmaya çabalıyor. Şirketin Kurucusu ve CEO’su Lei Jun, şu anda markanın elektrikli araç projesine liderlik ediyor ve Xiaomi daha önce yeni kategoride önümüzdeki on yılda 10 milyar ABD Doları’lık büyük bir yatırım planını açıklamıştı.

Ayrıca şirket, kendi markasını taşıyan ilk elektrikli otomobilini üretmek için kendi araştırma ve geliştirme ve üretimi yoluyla EV pazarına büyük yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şimdi Deepmotion’ın satın alınması, hedeflerinde daha da ilerlemesine yardımcı olabilir.

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KaynakTechrunch

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