Nissan Mikro Ölçekte Bir Elektrikli Otomobil Yaptı! 2022’de Piyasada Olacak!

Öncelikle Japon pazarı odaklı olarak hedeflenen bu araç, dünyaya dağılabilir. Bu yüzden de ilgililer için Japonya odaklı bir şekilde ön plana çıkarılıyor. 2022 başlarında piyasada olacak olan bu araç, Mitsubishi ile ortak bir şekilde üretiliyor.

Nissan’ın mikro ölçekli çalışması altında sorunsuz sürüş, kolay hızlanma ve benzeri destekler bulunuyor. Bununla birlikte fabrika olarak da Mitsubishi yapısı ile ön plana çıkarılıyor. Nissan bu konuyla ilgili olarak 27 Ağustos tarihinde bir açıklama yaptı ve gayet erken bir tarihte oldu bu açıklama. Elektrikli araçların bu konudaki temel özelliklerini baz alan marka, kendini sürekli yenileyen ve büyüten bir marka olarak çalışmalarına devam etmeye devam ediyor.

Araç ön incelemesinde 3.395 mm uzunluğunda olarak karşımıza çıktı ve 1.475 mm genişliğinde ve 1.655 mm yüksekliğinde olacağı açıklandı. Bu yüzden de aracın onaylanan bu boyutlarıyla birlikte Japonya’nın elektrikli otomobil segmentine tam uyum sağlıyor diyebiliriz. Gelişmiş otomobil sürücü teknolojisiyle de oldukça uyumlu çalışan Nissan, bu konuya dair çok daha beklenti odaklı bir çalışma sürdürüyor ve süreçlere de bu beklentilerle erişmiş oluyorsunuz.

Tek şarjla 200 km yol

Tek şarjla 200 km yol gidecek olan bu araç, menzil konusunda da oldukça başarılı diyebiliriz. Tabi araçta kolay şarj teknolojisi olduğu için hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bununla birlikte uzaktan vale destekli park etme asistanı ve hız sabitleyici, pro pilot desteği gibi özellikler de bulunuyor.

Acil durumlarda aynı zamanda bir güç kaynağı olarak da çalışabilecek. Nissan bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2030 yılı itibariyle her yeni modelin elektrikli araç olacağını söyledi. Elektrikli olmasa dahi o aracın bir de elektrikli modelini çıkaracağını söylüyor. Bu yüzden de süreç olarak çok daha farklı bir çalışmada karşımızda yer alıyor diyebiliriz.

Yeni nesil otomobil dünyasında teknolojik desteklerle çok hızlı ilerleyen Nissan, kendine göre de etkili bir çalışma dünyası yaratmaya başladı diyebiliriz. Zaman kaybetmeyin ve sizler de bu süreçlere yakından göz atmaya başlayın. Elektrikli araçlarla ilgili beklentiler bu şekilde ilerliyor.