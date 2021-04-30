Meizu da Elektrikli Araç İçin Kolları Sıvadı!

Meizu Technology, bir otomobil üreticisi ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirket, Mini JCW (popüler Mini Cooper otomobil serisinin arkasındaki marka) ile birlikte çalışacak ve bu haftanın başlarında tanıttığı Flyme for Cars araç sistemiyle geliştiriyor.

Bugün erken saatlerde (30 Nisan 2021) Çinli akıllı telefon üreticisi, resmi Weibo hesabında duyurdu. Çevrimiçi gönderide şirket, 2021 Master Challenge Asia’da yarışacak Mini JCW’nin arabasını ortaya koyan bir tanıtım resmi paylaştı.

Bu resim posterine bakıldığında, arabanın yan tarafında Meizu 18 Mini JCW logosunun basılmış olacağı görülüyor. Firma, arabadaki ortak markalamanın dikkate değer bir anlaşma olduğuna inanıyor.

Ayrıca akıllı telefon markası, yakında piyasaya sürülecek bir araç içi sistemi olan Flyme for Car sistemini geliştirmek için de çalışıyor. Şu anda, yeni araç sistemi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Ancak şirket, geliştirmenin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini garanti etti.