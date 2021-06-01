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Türkiye’de Elektrikli Otomobil Satışları %200 Arttı

Söz konusu dönemde dünyada üretimi kademeli olarak azaltılan ve gelecekte tamamen durdurulması planlanan dizel otomobillerin satışları, bir önceki yıla göre %10,3 azaldı. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları ise bir önceki yıla göre %200'den fazla arttı.

Ayşen Sıla

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Türkiye’de dizel motorlu otomobil satışları yılın ilk dört ayında azalırken, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının artması, sektörde küresel gelişmelere paralel olarak değişen bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Söz konusu dönemde dünyada üretimi kademeli olarak azaltılan ve gelecekte tamamen durdurulması planlanan dizel otomobillerin satışları, bir önceki yıla göre %10,3 azaldı. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları ise bir önceki yıla göre %200’den fazla arttı.

260.148 adet satılan ülke genel otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,4 büyüdü. ODD verilerine göre söz konusu dönemde otomobil satışları %68,7 artarak 204.839’a, hafif ticari araç satışları ise %88,1 artışla 55.309’a yükseldi.

Otomobil pazarındaki motor çeşitlerine göre son bir yıldır dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkat çekti. Üreticilerin pazara önceki yıllara göre daha az dizel motorlu araç sunması, motorin satışlarının azalmasında önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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KaynakDaily Sabah

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