1978 yılında orijinal sürümü izleyiciye sunulan Battlestar Galactica’nın yeni versiyonu uzun zamandır hazırlık aşamasındaydı. 2019 yılında duyurulan yeni Battlestar Galactica versiyonu, bu süreçte yazar değişikliğine de gitti ancak proje istenildiği gibi ilerlemedi. Neticesinde ise Peacock yeni Battlestar Galactica dizi projesinden çekildi. İşte detaylar…

Peacock Yeni Battlestar Galactica Dizi Projesinden Çekildi

Battlestar Galactica dizisi bilim kurgu dizileri arasında bütün zamanların en sevilen yapımlarından biri. Dizinin orijinal versiyonu 1978 yılında izleyiciye sunulmuş ve 2003 ile 2009 yılları arasında da yeniden yapımı piyasaya çıkmıştı. Dizinin her iki versiyonu da sektörde büyük beğeni toplayan bilim kurgu yapımlarından oldu.

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2019 yılında ise Battlestar Galactica’nın yeni bir versiyonunun çekileceği duyurulmuştu ve heyecanla beklenmekteydi. 2024 yılının başında yeni versiyonun yazarı değiştirildi ancak bu da dizinin ilerleyişini istenen seviyeye getirmedi. Peacock platformu sonunda diziden vazgeçti ve projeden çekildi.

Peacock platformunun yeni Battlestar Galactica bilim kurgu dizisinin arkasından çekilmesi aslında tüm çalışmaların çöp olduğu anlamına gelmiyor çünkü dizinin yapımcıları hala diziden umutlarını kesmiş değiller. Medyaya yansıyan sızıntı bilgilere göre Battlestar Galactica yeni versiyonu bazı dijital platformlara ve TV kanallarına sunulmuş durumda. Peacock’un vazgeçtiği projeyi başka bir yayın platformu kabul ederse dizi yayınlanacak ancak bu konuda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Senaryo Derek Simonds İmzalı

2019 yılında proje yeni duyurulduğunda Battlestar Galactica yeni versiyonu dizisinin başında Sam Esmail yer almakta idi. Bu isme Mr. Robot ve Homecoming’den aşinayız; Esmail söz konusu projelerin yaratıcısı idi. Aynı zamanda Esmail, sevilen Netflix filmlerinden Leave the World Behind’ın da arkasında bulunan isimdi. Ancak 2019’dan bu yana yaşanan proseste işler değişti ve Derek Simonds projenin başına geçti.

Derek Simonds ise The Sinner dizisinin yaratıcısı olarak tanınmakta. Sam Esmail ise yapımcı olarak projede kalmaya devam etti. Hali hazırda yayın platformlarına sunulacak olan Battlestar Galactica yeni dizisinin senaryosu da Derek Simonds kaleminden çıkmış durumda.

Bilim kurgu yapımları arasında en sevilen projelerden olan Battlestar Galactica’nın yeni versiyonu da heyecana beklenmekteydi. Dizinin 2003 ile 2009 yılları arasında yayınlanan versiyonu robot ırkı Cylonlar’a karşı mücadeleyi konu edinmekteydi. Bakalım yeni versiyon yayınlanacak mı. Battlestar Galactica yeni versiyonu hakkında yeni gelişmeler olduğunda sizlere buradan duyuruyor olacağız.