Persona 3 Reload İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

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ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayımlanan; rol yapma, macera, strateji ve anime türlerindeki oyun Persona 3 Reload, piyasaya çıkışının ardından kısa sürede büyük beğeni kazandı. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ile Microsoft Windows (PC) için yayımlanan oyunun inceleme puanları bir hayli yüksek. Gamerların oyun hakkında yaptıkları yorumlar da son derece pozitif. Persona 3 Reload inceleme puanları ve yorumları için Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Persona 3 Reload İnceleme Puanları ve Yorumları Tatmin Edici!

Persona serisinin dördüncü ana oyunu olan Persona 3 Reload için gelen puanlar şu şekilde:

Windows Central – 10/10

GamingTrend – 9,5/10

Digital Trends – 9/10

IGN – 9/10

WhatIfGaming – 9/10

Push Square – 9/10

The Noisy Pixel – 8,5/10

Digital Trend – 4,5/5

Eurogamer – 4/5

15 incelemede ortalama Metacritic puanı – 90/100

9 incelemede ortalama OpenCritic puanı – 91/100

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Yukarıdaki incelemelerin yanı sıra, oyunun PC oyun platformlarındaki gamerlar tarafından da beğenildiği görüldü. Kısa sürede Steam üzerinden 5 bine yakın incleme alan oyun, bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladı.

Persona 3 Reload Yorumları

Persona 3 Reload için gelen incelemelerde özetle yorumlar şu şekilde oldu:

“Persona 3 Reload’ın amacı PlayStation 2 döneminden kalma klasik bir JRPG’yi yeni nesil oyuncular için modernize etmekse, o zaman bu inkar edilemez bir başarıdır. Persona 3 FES ve Portable’ın içeriğinin eksikliği nedeniyle bazı meşru hayal kırıklıkları olsa da, burada bulunanlar, Reload’un, Persona 3’ün artık kesin sürümünü sunan sağlam bir yeniden yapım olarak statüsünü güçlendirmek için fazlasıyla yeterli.” Dexerto – 100/100

“Persona 3 Reload serinin açık ara en iyi oyunu. Çok sayıda yeni içerik, önemli görsel ve performans iyileştirmeleri, tüm oyun sistemlerinde ince ayarlar ve büyüleyici bir hikaye ile günümüzün konsollarında yeni bir his uyandırıyor. Bağımlılık yaratan ve şık Atlus’un JRPG’si iyi hazırlanmış bir yeniden yapımdan daha fazlasıdır; on yılın en iyi oyunlarından biridir.” MeuPlayStation 94/100

“Persona 3 Reload, son teknoloji grafikler ve oynanışla modern çağ için yeniden doğmuş, türü belirleyen RPG’nin büyüleyici bir yeniden tasavvurudur.” DualShockers – 90/100

“Persona 3 Reload, zaten harika bir kült oyunun muhteşem bir yeniden yapımıdır. Her türlü akıllı oynanış yeniliği ve çok sayıda stil, bunu kaçırmamanız gereken sürükleyici bir JRPG haline getiriyor. PlayStation 2 klasiğinin yeniden yapımı, henüz oldukça genç olan yılın en iyi rol yapma oyunu için şimdi bile ateşli bir rakip.” Games Ch – 90/100

“Bu yeniden yapımda çözebileceğiniz sorunlara rağmen Persona 3 Reload’un harika bir oyun olduğu inkar edilemez. Hikayesi her zamanki gibi ilgi çekici ve artık oynanışı önemli ölçüde iyileştirildi, size savaşta ve dışarıda daha fazla seçenek sunuluyor. Yeni görseller ve müziklerle birlikte Persona 3 hiç bu kadar iyi görünmemiş, ses vermemiş ve oynanmamıştı. Persona 3 Portable’ın remaster’ına bu kadar yaklaşmış olması gerçekten çok saçma: eğer bunu yakın zamanda oynadıysanız, orijinalliği nedeniyle baştan sona dikkatinizi çekmeyebilir. Henüz başlamamış olanlar veya klasiği yeniden yaşamak isteyenler için, sadece oynayın ve keyfini çıkarın.” Game Spew – 80/100