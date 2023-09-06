Peugeot E-3008’in teaser’ını yayınladı

Peugeot yakında görücüye çıkaracağı E-3008’in teaser’ını yayınladı ve her yerde merak uyandırdı. İlk kez 12 Eylül’de görücüye çıkması planlanan E-3008, devam etmekte olan Münih Otomobil Fuarı’nda bilinçli bir şekilde yer almıyor. Stratejik bir hamle mi yoksa sadece ayrıcalık için mi? Bunu sadece Peugeot biliyor.

Sosyal medya akışlarına gelen teaser video, otomobil meraklılarına neler olacağına dair bir tat veriyor. Görünüşe bakılırsa Peugeot stil konusunda geri adım atmıyor. E-3008’in dış görünümü bir açıklama yapmaktan çekinmiyor. Şık coupe-SUV şekli, LED farlar ve gündüz farları ile eşleştirildiğinde görsel bir şölen vaat ediyor. Mavi dokunuşlar ve en yeni Peugeot amblemi ile serpiştirilmiş siyah ön ızgara, farklı karakterine katkıda bulunuyor.

E-3008 prototiplerinin sızan görüntüleri spekülasyonları daha da körükledi. Tavandan uzanan bir spoyler ve LED arka lambalar aracın sportif ve sofistike arasındaki dengesine işaret ediyor.

Get ready to discover the feline and muscular lines of the #NewPeugeotE3008 #AllElectric

Full reveal coming September 12 pic.twitter.com/ObC8qP2Eb1 — Peugeot (@Peugeot) September 4, 2023

Şimdi de iç mekandan bahsedelim. Bir otomobilin gösterge panelinin sadece bir gösterge paneli olduğu günleri hatırlıyor musunuz? E-3008, 21 inçlik devasa kavisli ekranıyla bunu bir kademe daha yukarı taşıyor. (BMW’nin yeni nesil araçlarında olduğu gibi) Bu sadece herhangi bir ekran değil. Gösterge panelini ve bilgi-eğlence ekranını birleştiriyor. Buna bir baş üstü ekranı ve medya ile iklimlendirmeyi kontrol eden bir başka ekran daha ekleniyor. Ve hayır, Peugeot küçük ama önemli dokunuşları unutmamış – küçük direksiyon simidi (bir tür imza), iki bardak tutucu, kablosuz şarj pedi ve hatta medya ses seviyesi için bir kaydırma tekerleği. Dahası, ortam aydınlatma sistemi başka hiçbir şeye benzemeyen bir kabin içi deneyimi vaat ediyor.

Ancak, E-3008’in güzelliği sadece dış görünüşünden ibaret değil. Stellantis’in STLA Medium platformu temel olacak. Teknik özelliklere ulaşmak zor olsa da, otomobil kulislerindeki söylentiler üç potansiyel güç aktarma organına işaret ediyor. Hatta bir tanesi dört tekerlekten çekişli iki motora sahip olabilir. Ve bir sonraki şarjdan önce elektrikli bir aracı ne kadar zorlayabilecekleri konusunda her zaman endişelenenler için E-3008 hoş bir sürpriz sunabilir. Şehirdeki söylentilere göre, menzil merkezli versiyonu, batarya takviyesi için zorlanmadan 700 km’ye kadar bir mesafeyi kat edebilir.

Dünya nefesini tutmuş resmi tanıtımı beklerken, bir şey çok açık. Peugeot E-3008 sadece başka bir elektrikli SUV değil; Peugeot’nun hala oyunun içinde olduğunun ve kuralları esnetmekten korkmadığının bir kanıtı niteliğinde. Bu, 19. yüzyılda kahve değirmenleri ve bisikletler üreterek işe başlayan ve daha sonra elektrikli araç devrimi dünyayı altüst etmeden önce bize birkaç ikonik araç sunmaya devam eden bir şirket için hiç de fena değil.